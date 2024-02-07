С кем сидит Блиновская: какие у нее элитные сокамерницы, условия содержания

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

«Королева марафонов» сидит в СИЗО-6 в небольшой комфортабельной камере с двумя соседками. С кем и как сидит в камере Блиновская, какие ей достались элитные сокамерницы, что происходит с ее долгами?

С кем сидит Елена Блиновская

Источник РИА Новости рассказал, что «королеву марафонов» определили в четырехместную камеру в женском СИЗО-6 «Печатники». У нее только две соседки — одна из них доктор наук, другая кандидат наук, они также впервые оказались в местах лишения свободы. Других подробностей о них неизвестно. Как отметил информированный источник, соседей в камерах зачастую подбирают так, чтобы между ними не возникало конфликтов.

РИА Новости со слов источника сообщает, что Блиновская содержится «в обычной камере». При этом член Общественной наблюдательной комиссии Мария Ботова рассказала ТАСС, что у Блиновской в четырехместной камере три соседки, а в камере есть телевизор, холодильник и душ. Кроме того, в СИЗО-6 она может пользоваться услугами местного салона красоты, ей доступны ежедневные прогулки и блюда из «кулинарной лавки».

Как Блиновская попала в СИЗО

«Королева марафонов» попала из-под домашнего ареста в следственный изолятор из-за новогодней вечеринки в декабре 2023 года. По данным следствия, на мероприятии она не только рекламировала и продавала свои курсы, но и общалась с Викторией Асмоловой, которая проходит по уголовным делам Блиновской в качестве свидетеля.

22 января суд решил отправить блогера в СИЗО на три месяца. Также до 26 апреля продлили арест имущества и денежных средств родственников и подконтрольных юрлиц Блиновской. Под арестом она будет по крайней мере до 26 апреля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская

Предприниматель Андрей Ковалев предположил в разговоре с NEWS.ru, что Блиновская надеялась на помощь высокопоставленных покровителей (по просьбе их жен) — и именно поэтому вела себя так неосторожно, устраивая вечеринку под домашним арестом. Адвокат блогера Наталья Сальникова объявила, что подала апелляцию на решение суда.

Что происходит с долгами Блиновской и ее мужа

Долг Елены Блиновской перед налоговой на середину января составлял порядка 1,4 млрд рублей. При этом, по словам адвоката, из-за ареста активов блогер не имеет шансов погасить задолженность. «Королева марафонов» в этих условиях может объявить себя банкротом.

Одновременно с бизнесом блогера по той же причине разрушается сеть компаний ее мужа: Telegram-канал SHOT сообщил, что уже 3 его компании находятся в стадии ликвидации — из-за долгов в 2,3 млн рублей ликвидируют IT-компанию «Подари мечту», также ликвидируют его фирмы «Три кошки» и «Аквакультура».

По данным SHOT, в общей сложности у семьи Блиновских арестовано активов на 64 млрд рублей — в том числе особняк стоимостью 5,5 млрд руб., земельный участок в Ялте, машино-место на Серпуховском Валу в Москве и автомобиль Bentley Continental, стоимость которого СМИ оценили в 15 млн рублей.

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