Новый сезон шоу «Маска»: когда выйдет, кто в жюри, Киркоров, участники

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров (справа) и певец Анатолий Цой во время съемок программы «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ

Премьера пятого сезона программы «Маска» состоится 18 февраля на канале НТВ. Что известно о новом сезоне проекта, кто займет кресла жюри?

Как Киркорова вернули в жюри шоу «Маска»

По информации Telegram-канала SHOT, «отмена» народного артиста России Филиппа Киркорова, которая началась в конце прошлого года из-за его участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, сходит на нет.

Поп-король остался на месте председателя жюри в новом сезоне «Маски».

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — сообщил SHOT.

По данным vokrug.tv, 15 февраля на НТВ показали рекламу нового сезона «Маски», в которой зрители заметили Киркорова в непривычном образе. Изменения коснулись не только внешнего вида артиста, но и его поведения.

«Из эпатажного блондина с осветленными добела волосами он превратился в брюнета с короткой мужской прической. Образ дополнили классические очки. Примечательно, что и поведение артиста, по слухам, претерпело изменения: он стал „тихим“ и практически незаметным среди остальных судей проекта», — пишет портал.

Telegram-канал «Звездная пыль» также сообщил, что руководство НТВ приложило максимальные усилия для возвращения Киркорова в эфир.

«Вопрос, как его намонтируют для выпуска. В рекламных роликах на НТВ его показывают очень мало, без слов, хотя другие члены жюри говорят. Скорее всего, оставят по минимуму, не дадут звездеть, как раньше. Так что наказание Филиппа еще не окончено. Вертать его обратно будут постепенно. Наш источник сообщил, что руководство канала приложило все усилия для возвращения Филиппа в эфир. Он председатель жюри, программа дорогая и рейтинговая, менять коня на переправе — значит поднять новую шумиху», — уточнили авторы публикации.

По данным канала, в первом выпуске поп-король пришел в черном парике. После этого каждую программу Киркоров будет менять пиджаки и появляться со своими седыми волосами.

Кто еще будет в жюри шоу «Маска»

В кресла судей программы «Маска», помимо Филиппа Киркорова, также вернутся Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и приглашенный гость.

В первом выпуске приглашенным артистом станет Дима Билан, который выиграл в четвертом сезоне шоу и тоже посещал «голую» вечеринку, во втором — победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой, пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

Какие маски будут в пятом сезоне

В пятом сезоне передачи «Маска» за победу будут бороться 14 участников.

Масками юбилейного сезона станут Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, Перец и Щенок.

Ведущим проекта останется Вячеслав Макаров.

Кто побеждал в прошлых сезонах

Шоу «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне программы победу одержал певец Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

Во втором сезоне победил исполнитель Jony, скрывавшийся под маской Крокодила. В третьем — оперный певец Ильдар Абдразаков. Он прятался в костюме Дракона.

«Было непросто скрывать свое участие от близких и первое время отвечать на вопросы жюри. Надо ведь было сказать так, чтобы и ответить, и не выдать себя. Не сразу удалось нащупать эту грань, но потом дело пошло», — делился Абдразаков.

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали певцы Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). Такое решение принял председатель жюри Филипп Киркоров, после того как голоса судейской коллегии разделились поровну.

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