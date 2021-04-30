https://static.news.ru/photo/5484edec-ab86-11eb-b2e8-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Азербайджанский певец Джони стал победителем шоу «Маска». 25-летний певец скрывался в костюме Крокодила. В воскресенье, 2 мая, прошёл финал шоу на НТВ.

Я знаю, почему шоу «Маска» лучшее! Потому что каждый человек, который этим занимается, создаёт проект — настолько якрий, настолько добрый, и настолько горит своим делом, что просто хочется отдать себя полностью этоё передаче, — сказал Джони сразу после того, как снял маску.

Он отметил, что мечтал попасть на эту программу, его вдохновило шоу. и теперь он абсолютно уверен в своих силах. Певец поблагодарил жюри за то, что довели его до финала и подарили ему первое место в этом шоу.

Ранее NEWS.ru писал, что в финал с Крокодилом также вышла Лама. И когда ведущий Вячеслав Макаренко попросил жюри выдвинуть последние версии — кто же всё таки в её костюме, они единогласно ответили: «Это Юсиф Эйвазов — драматический тенор, азербайджанский оперный певец и супруг Анны Нетребко».

Это действительно был он. Эйвазов поблагодарил Киркорова за то, что тот вопреки их дружбе проголосовал против него, потому что так он лишний раз доказал, что это шоу самое честное. А также он отругал жюри за то, что они выгнали Носорога. Потому что он «до трёх часов ночи не мог спать в тот день» и рыдал вместе с ним, когда артиста выгнали.