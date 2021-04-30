Ламой в «Маске» оказался азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов

https://static.news.ru/photo/bce5682a-ab82-11eb-af36-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

В воскресенье, 2 мая, прошёл финал шоу «Маска» на НТВ. Оставшиеся четыре участника исполнили последние песни и, наконец, начали снимать свои маски. В итоге на сцене осталось всего два персонажа — Лама и Крокодил.

В итоге было принято решение объявить победителем шоу Крокодила, а маску снять с Ламы. Когда ведущий Вячеслав Макаренко попросил жюри выдвинуть последние версии — кто же всё таки в костюме, они единогласно ответили: «Это Юсиф Эйвазов — драматический тенор, азербайджанский оперный певец и супруг Анны Нетребко».

Это действительно был он. Эйвазов поблагодарил Киркорова за то, что тот вопреки их дружбе проголосовал против него, потому что так он лишний раз доказал, что это шоу самое честное. А также он отругал жюри за то, что они выгнали Носорога. Потому что он «до трёх часов ночи не мог спать в тот день» и рыдал вместе с ним, когда артиста выгнали.

Сам Носорог, Кирилл Туриченко, пришёл поддержать Ламу в финале. Он был в зрительном зале и радовался за певца, когда тот поразил жюри своим удивительным Ave Maria.

Ранее NEWS.ru писал, что во время выступления все члены жюри встали и слушали оперу стоя. Регина Тодоренко после выступления прослезилась и поблагодарила артиста за удивительное выступление. Она отметила, что после такого «есть желание жить».