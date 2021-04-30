«Желание жить»: жюри расплакалось от выступления Ламы в финале «Маски»

https://static.news.ru/photo/e74b3978-ab7d-11eb-a02c-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

В воскресенье, 2 мая, прошёл финал шоу «Маска» на НТВ. Оставшиеся четыре участника исполнили последние песни. Артист в костюме Ламы исполнил Ave Maria и покорил жюри.

Во время выступления все члены жюри встали и слушали оперу стоя. Регина Тодоренко после выступления прослезилась и поблагодарила артиста за удивительное выступление. Она отметила, что после такого «есть желание жить».

Жюри практически единогласно решило, что под маской Ламы скрывается известный на весь мир азербайджанский оперный певец, драматический тенор Юсиф Эйвазов, у которого, к тому же, 2 мая день рождения.

Божественно красивый голос. Наверняка все театры мира откроются перед тобой после этого выступления. Когда ты встречаешь талант уникальный, это не подлежит оценке. Это над всем, — отметил Киркоров, добавив, что теперь ему будет в сто раз сложнее выбирать победителя.

Члены жюри признались участнику шоу в любви.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкальный критик Сергей Соседов оценил вокальные данные участницы шоу «Маска» Змеи. Он отметил, что поёт она очень здорово. Кроме того, девушка очень пластичная и артистичная. Поэтому критик сразу же отмёл версию с певицей Светланой Лободой.