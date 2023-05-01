Киркоров определил победителей шоу «Маска» на НТВ Стали известны имена победителей четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Crocus City Hall прошел финал четвертого сезона музыкального шоу «Маска». Победителями стали певцы Дима Билан (Мамонтенок) и Сергей Лазарев (Скорпион), которые впервые в истории шоу разделили первое место. Такое решение было принято председателем жюри Филиппом Киркоровым, после того как голоса остальных судей разделились поровну.

Киркоров попросил сделать ему подарок на день рождения и разделить его голос между двумя финалистами. Организаторы шоу и зрители одобрили это решение, а победители — Лазарев и Билан — остались довольны совместной победе.

Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали резкие перемены имиджа Филиппа Киркорова, который сбросил вес и стал блондином. Певец не стал скрывать, что решился на обновление образа по двум причинам: ради профессии и в связи с тем, что в его жизнь пришла любовь. Артист признается: избавиться от лишнего веса ему удалось только с помощью пластического хирурга Тимура Хайдарова. Операция позволила ему избавиться от лишнего веса и почувствовать легкость, которая необходима певцу с учетом многочасовых репетиций и работы на сцене.

Также Киркоров рассказал, что последний раз видел президента Украины Владимира Зеленского в 2015 году, когда они случайно встретились в торговом молле в Майами. По словам исполнителя, Зеленский примерял ботинки и, когда заметил Киркорова, отвел глаза.