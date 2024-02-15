Как изменился Киркоров в новой «Маске»? Новости шоу-бизнеса 15 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров предстанет в непривычном образе в новом сезоне шоу «Маска», Дима Билан рассказал об испытаниях после «голой» вечеринки, а Ольга Бузова встала на колени перед будущим возлюбленным. Какие последние новости шоу-бизнеса 15 февраля?

Как изменился Киркоров в новом сезоне шоу «Маска»

18 февраля в 20:20 мск на телеканале НТВ состоится премьера пятого сезона музыкального шоу «Маска». Передача выйдет в эфир на неделю позже запланированного срока. Изначально шла речь об 11 февраля, но в итоге дата была изменена по техническим причинам.

На онлайн-презентации создатели популярного шоу назвали состав команды судей. Народный артист России Филипп Киркоров стал председателем жюри нового сезона «Маски». Компанию поп-королю составят певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез.

По словам Киркорова, пятый, юбилейный сезон программы — это праздник. Он отметил, что в шоу участвуют потрясающие артисты.

«А там, где „Маска“, где потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас — там тоже праздник», — указал исполнитель.

Кроме того, 15 февраля на НТВ показали рекламу нового сезона «Маски», в которой зрители заметили Киркорова в непривычном образе, пишет vokrug.tv. Как отмечается, изменения коснулись не только внешнего вида поп-короля, но и его поведения.

«Из эпатажного блондина с осветленными добела волосами он превратился в брюнета с короткой мужской прической. Образ дополнили классические очки. Примечательно, что и поведение артиста, по слухам, претерпело изменения: он стал „тихим“ и практически незаметным среди остальных судей проекта», — отмечается в публикации издания.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Филипп Киркоров

Что рассказал Билан о последствиях «голой» вечеринки

14 февраля в Crocus City Hall состоялся большой сольный концерт заслуженного артиста Димы Билана под названием «Невозможное возможно», после которого он ответил на вопросы журналистов. Певец признался, что за последние месяцы он прошел много испытаний, о которых не писали СМИ.

Как подчеркнул исполнитель, у него появилось ощущение, будто он спустился с Голгофы — холма, на котором, по Новому Завету, был распят Иисус Христос.

«У меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается. Он связан не совсем с какими-то общественными делами, это личные, абсолютно личные вещи», — приводит слова Билан Woman.ru.

Почему Бузова встала на колени

В одном из недавних выпусков шоу «Это нормально?» телеведущая Ольга Бузова вышла в центр студии, встала на колени и обратилась к своему будущему мужчине. Просьба экс-участницы «Дома-2» касалась ее рациона питания.

«Я обращаюсь сейчас на всю страну к своему будущему мужчине! Прошу! <...> Мой будущий мужчина, заставляй меня, пожалуйста, не есть колбасу докторскую. Прямо уничтожь ее. Забудь о ее существовании. Сотри любыми способами эту колбасу из моей памяти! Потому что я сама не могу», — призналась артистка.

Фото: NEWS.ru Ольга Бузова

Ранее докторская колбаса была в райдере Бузовой, однако она убрала ее из списка требований. Несмотря на такую меру, Бузова все равно «идет и ищет ее», хотя и хочет отказать от не совсем полезного продукта.

Неизвестно, обращалась ли певица к какому-то конкретному человеку. На настоящий момент нет достоверных сведений о том, состоит ли артистка с кем-либо в отношениях.

Почему стендап-комик Романов завершает карьеру

Популярный стендап-комик Дмитрий Романов, который покинул Россию после начала специальной военной операции, объявил о завершении карьеры. Как написал артист на своей странице в социальной сети, в 2024 году он даст концерты в городах, где еще не был, и закончит гастрольный тур. После этого, по словам Романова, он намерен заняться инфобизнесом.

«Я заканчиваю в этом году гастрольный тур, приезжаю в те города, в которых еще не был, и дальше не планирую этим заниматься. Так что успейте попасть на меня вживую», — сообщил Романов.

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