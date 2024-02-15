Известный в России комик решил уйти из стендапа Стендап-комик Романов объявил о завершении карьеры и переходе в инфобизнес

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Известный в России стендап-комик Дмитрий Романов, который покинул страну после начала специальной военной операции на Украине, объявил о завершении карьеры. Как написал артист на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в 2024 году он даст концерты в городах, где еще не был, и закончит гастрольный тур. После этого, по словам Романова, он намерен заняться инфобизнесом.

Я заканчиваю в этом году гастрольный тур, приезжаю в те города, в которых еще не был, и дальше не планирую этим заниматься. Так что успейте попасть на меня вживую, — сообщил Романов.

Юморист подчеркнул, что ему очень нравится сфера инфобизнеса и в прошлом году он провел свое первое наставничество. Романов отметил, что его интересует не только большой заработок, но и возможность быть полезным людям, получать от них благодарность.

Ранее комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал о сложностях жизни в Испании. По его словам, во время переезда у него возникли трудности с поиском жилья. Юморист подчеркнул, что в условиях отсутствия вида на жительство, контракта на работу и банковских карт часто встречал отказ со стороны арендодателей. Спустя время Белый смог снять квартиру, которая обходится ему в €3 тысячи.