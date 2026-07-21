Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 12:51

Звезда «Убойной силы» попросил помощи из-за тяжелого состояния сына

Актер Кирилл Плетнев попросил помочь найти врача для сына

Кирилл Плетнев Кирилл Плетнев Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер и режиссер Кирилл Плетнев, известный по сериалу «Убойная сила», попросил подписчиков в соцсетях помочь найти квалифицированного ЛОРа для сына Георгия. Мальчик уже около 40 дней страдает от недомогания, у него сохраняются высокая температура, насморк, боль в горле и конъюнктивит.

Дорогие друзья, требуется помощь. Моему старшему сыну очень нужен хороший доктор, ЛОР, ухо-горло-нос, — написал актер.

Плетнев сообщил, что Георгий сдал все необходимые анализы, включая общий анализ крови, и завершает курс антибиотиков, который пока не дал эффекта. Актер допустил, что затяжное течение болезни может быть обусловлено недиагностированной вирусной инфекцией.

Плетнев родился 30 декабря 1979 года в Харькове. После развода родителей он вместе с матерью переехал в Санкт-Петербург, где окончил Санкт-Петербургскую театральную академию и активно снимался в кино. Среди его работ — «Убойная сила», «Медвежий поцелуй», «Дети Арбата», «Золотые парни», «Под ливнем пуль», «Своя среди чужих» и другие. Всего в его фильмографии более 100 работ.

Ранее актриса Виктория Тарасова рассказала, что ее коллега Павел Деревянко многое переосмыслил после поездки в зону СВО. По ее словам, в Донбассе актер оказывал помощь военнослужащим ВС РФ и мирным жителям.

Общество
актеры
артисты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддубный рассказал, как жители Северодонецка встречали российскую армию
Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи
Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями
«Надо учитывать»: в МИД России отреагировали на ядерные исследования ФРГ
Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком
Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях
В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта
Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов
Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши
Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей
Мужчина остался без трусов после налета бобра
Защитникам приграничья упростили поступление в вузы
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Следком предложил разработать сервис для защиты подростков от мошенников
Немецкие автомобилисты массово поехали в европейскую страну за топливом
РКН удалил пояснение к скандальной строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста
Топливные ограничения начали снимать в России
Прогноз погоды в Москве: ждать дождей до конца июля? Как начнется август
Госдума приняла закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью
Госдума запретила давать гражданство и ВНЖ иностранцам с судимостью
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.