Звезда «Убойной силы» попросил помощи из-за тяжелого состояния сына

Актер и режиссер Кирилл Плетнев, известный по сериалу «Убойная сила», попросил подписчиков в соцсетях помочь найти квалифицированного ЛОРа для сына Георгия. Мальчик уже около 40 дней страдает от недомогания, у него сохраняются высокая температура, насморк, боль в горле и конъюнктивит.

Дорогие друзья, требуется помощь. Моему старшему сыну очень нужен хороший доктор, ЛОР, ухо-горло-нос, — написал актер.

Плетнев сообщил, что Георгий сдал все необходимые анализы, включая общий анализ крови, и завершает курс антибиотиков, который пока не дал эффекта. Актер допустил, что затяжное течение болезни может быть обусловлено недиагностированной вирусной инфекцией.

Плетнев родился 30 декабря 1979 года в Харькове. После развода родителей он вместе с матерью переехал в Санкт-Петербург, где окончил Санкт-Петербургскую театральную академию и активно снимался в кино. Среди его работ — «Убойная сила», «Медвежий поцелуй», «Дети Арбата», «Золотые парни», «Под ливнем пуль», «Своя среди чужих» и другие. Всего в его фильмографии более 100 работ.

Ранее актриса Виктория Тарасова рассказала, что ее коллега Павел Деревянко многое переосмыслил после поездки в зону СВО. По ее словам, в Донбассе актер оказывал помощь военнослужащим ВС РФ и мирным жителям.