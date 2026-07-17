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17 июля 2026 в 11:45

Члены ОПГ предстанут перед судом за похищение жены бизнесмена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Продолжается судебное следствие по делу о похищении жены новосибирского бизнесмена, сообщает «КП-Кубань». По версии расследования, в 2023 году преступники похитили женщину со стоянки у фитнес‑клуба, вывезли в лес, нанесли 15 ножевых ранений и убили. Они также шантажировали мужа убитой, требуя 26 биткоинов (около 87 млн рублей).

Сообщается, что бандиты отправляли мужчине пугающие сообщения, угрожали расправой, запрещали обращаться в правоохранительные органы и обещали прислать координаты женщины после перевода криптовалюты. По информации следствия, члены группировки планировали разбойные нападения на «богатых людей».

Подсудимые утверждают, что совершали похищение и убийство по «заданию спецслужб». Муж убитой на заседании потребовал 200 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против трех жителей Волгоградской области за похищение человека и вымогательство. Фигуранты уже арестованы, им инкриминируются преступления, совершенные группой лиц с применением оружия.

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