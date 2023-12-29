Комик Руслан Белый рассказал о трудностях проживания в Испании Руслан Белый рассказал о сложностях при съеме жилья в Испании

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Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал о сложностях жизни в Испании. Проблемами, связанными с арендой квартиры, он поделился в рамках подкаста юмориста Дмитрия Романова на YouTube.

По словам Белого, во время переезда у него были трудности с поиском жилья. Он рассказал, что в условиях отсутствия вида на жительство, контракта на работу и банковских карт часто встречал отказ со стороны арендодателей. Комик подчеркнул, что их не интересует фактический доход потенциального арендатора. Спустя какое-то время Белый все же смог снять квартиру, которая обходится ему в три тысячи евро в месяц (около 300 тысяч рублей).

Руслан Белый покинул Россию после начала СВО на Украине и переехал в Турцию. Позже он перебрался в Испанию, где, по его словам, собирается получить ВНЖ, а затем испанское гражданство.

Ранее сообщалось, что Белого могут привлечь к уголовной ответственности из-за дискредитации российской армии. По информации Telegram-канала BRIEF, российские правоохранители изучают интервью с комиком на предмет антивоенных высказываний.

В марте организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить Белого на предмет экстремизма и дискредитации ВС РФ. Общественники указали, что комик в одном из выступлений заявил, что не поддерживает спецоперацию на Украине.