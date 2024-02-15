Бузова встала на колени перед будущим мужем: о чем она умоляла?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова во время выступления на концерте «Вот она я!»

Телеведущая и певица Ольга Бузова встала на колени перед своим будущем мужем. О чем она его попросила, что известно о личной жизни исполнительницы хита «Мало половин»?

О чем Бузова умоляла будущего мужа

Ольга Бузова ведет шоу «Это нормально?». В одном из выпусков, несмотря на облегающее красное коктейльное платье и туфли на высокой шпильке, телеведущая вышла в центр студии, встала на колени и обратилась к своему будущему мужу. Просьба звезды к будущему супругу оказалась весьма необычной.

«Я обращаюсь сейчас на всю страну к своему будущему мужчине! Прошу! <...> Мой будущий мужчина, заставляй меня, пожалуйста, не есть колбасу докторскую. Прямо уничтожь ее. Забудь о ее существовании. Сотри любыми способами эту колбасу из моей памяти! Потому что я сама не могу», — призналась артистка.

Ранее докторская колбаса была включена в райдер артистки, однако ради борьбы с любовью к мясному изделию она убрала ее из списка требований. Несмотря на такую меру, Бузова все равно «идет и ищет ее», хотя и хочет отказать от не совсем полезного продукта.

«Я все равно пойду и найду докторскую колбасу! Пожалуйста, заставляй меня! Я так хочу, чтобы меня уже заставили хоть что-то сделать! И это нормально!» — попросила исполнительница своего будущего избранника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова во время выступления на концерте «Вот она я!»

Что известно о личной жизни певицы

Бузова на протяжении нескольких лет состояла в отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2012 году пара поженилась. Свадьбу молодые люди отмечали в компании друзей и родных на теплоходе. Бузова была счастлива и называла Тарасова лучшим мужчиной.

Поначалу пара удивляла друг друга дорогими подарками и сюрпризами. Телеведущая рассказывала, что старалась быть хорошей женой и опорой для супруга.

«Неважно, во сколько он возвращается, стол должен быть накрыт в любое время. Всю еду — закуски, первое, второе, десерт — я всегда готовлю сама. Могу запросто простоять у плиты всю ночь. Даже если знаю, что он ни к чему не притронется. Я просто гарантирую ему полный эмоциональный отдых, не донимаю расспросами, не гружу проблемами», — говорила Бузова.

Семейная идиллия закончилась спустя четыре года. Футболист заявил, что брак распался из-за отсутствия детей, а мать артистки Ирина в эфире телеканала НТВ рассказала, что причиной расставания стала измена спортсмена.

«Он изменил Оле, у него была уже ненависть, он хотел, чтобы она поскорее выехала из квартиры и в дом вошла другая женщина. И она тут же вошла в эту квартиру», — сказала она.

Последние публичные отношения Бузовой были с блогером Давидом Манукяном, но пара рассталась в начале 2021 года, незадолго до этого устроив брачную церемонию на Мальдивах.

Манукян в интервью YouTube-шоу «Небабские истории» сообщил, что конфликты в их паре начались за два месяца до разрыва. Кроме того, Бузова ревновала блогера к его партнерше по шоу «Танцы со звездами», чемпионке по танцам Дарье Палей.

«Я принял решение уйти. Я отписался от нее тогда, а после вышел пост, что меня бросили, я изменяю с другими девушками», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова во время выступления на концерте «Вот она я!»

Почему у Бузовой нет детей

В Сети несколько раз распространялись слухи о беременности исполнительницы хита «Мало половин», но в ответ на это певица только злилась.

«Только нам с мужем решать, что нам пора, кого и когда! Живите своей жизнью. Моя жизнь — мои правила», — писала Бузова в соцсетях еще будучи в браке с Тарасовым.

Медиум Марина Гречишникова считает, что певица работает с практиками из Санкт-Петербурга, которые «сотрудничают с потусторонними силами, помогающими ей достичь успеха в шоу-бизнесе».

«У нее договор с ними. И, судя по всему, платой за невероятную популярность являются любовь и будущее материнство», — объясняла в беседе с LIFE.ru медиум.

Встречались ли Бузова и Батрутдинов

Комик Тимур Батрутдинов является одним из самых заядлых холостяков в российском шоу-бизнесе. Резидент Comedy Club принимал вместе с Бузовой участие в проекте «План Б», во время которого звезд заподозрили в романе после выложенной совместной фотографии. Оба отвергли слухи.

В 2019 году в шоу «Есть вопросы» Бузова и Батрутдинов объяснили, почему так и не стали парой. Комик признался, что хотел дать время певице до конца отойти от развода с Тарасовым. Телеведущая тяжело переживала это расставание. Батрутдинов также признался, что допускает возможность быть вместе с Бузовой.

Звезда «Дома-2» заявила, что комику следовало быть понастойчивее. Тогда, возможно, все бы сложилось. Но сейчас момент упущен.

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