Бузова странно высказалась об отношениях с Батрутдиновым

https://static.news.ru/photo/ef67807a-6565-11eb-8217-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поющая телеведущая Ольга Бузова, недавно расставшаяся со своим женихом Давидом Манукяном, прокомментировала свой возможный роман с комиком Тимуром Батрутдиновым. При этом знаменитость, по всей видимости, допустила опечатку, из-за чего её высказывание стало довольно странным.

Как передаёт Пятый канал, один из поклонников поинтересовался у телеведущей её отношением к Батрутдинову. Он отметил, что Бузова и артист стали бы прекрасной парой.

Это уже вся страна заметила. Почему вы френдзоните друг друга до сих пор, непонятно, — написал подписчик.

В ответ же звезда отечественного шоу-бизнеса написала, что на самом деле её и Батрутдинова связывают долгие дружеские отношения. По словам певицы, между ними не может быть и речь о романе. Правда, знаменитость ошиблась на одну букву, из-за чего фраза приобрела весьма неожиданный смысл.

Между нами ничего не было и уже не может быть! Мы реально спали друзьями, — написала артистка. Возможно, она хотела написать «стали друзьями».

Ранее NEWS.ru писал, что спустя почти две недели после громкого расставания Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном певица призналась, что мечтала в этом союзе о детях, в то время как жених только пиарился за её счёт.

Никаких интервью на тему отношений ни Бузова, ни Манукян сейчас не дают, однако в своём Instagram звезда «Дома-2» периодически делится наболевшим с подписчиками и отвечает на их вопросы.

Так, например, она призналась, что окончательно убедилась в необходимости скрывать от публики свои личные отношения. Бузова и раньше так считала, однако блогер её всякий раз в этом переубеждал.