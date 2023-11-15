«Готовила вместо сна»: зачем Тарасов позвал Бузову на борщ, история любви Футболист Тарасов заявил, что не заставлял экс-жену Бузову готовить ему борщ

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Футболист Дмитрий Тарасов отверг обвинения Ольги Бузовой, которая утверждала, что была вынуждена для него «готовить борщ вместо сна», пока они были в браке. Зачем он пригласил ее в гости, что известно о разводе, какой была история любви?

Зачем Тарасов позвал Бузову на борщ

Бузова в YouTube-интервью с журналисткой Надеждой Стрелец призналась, что в отношениях с Тарасовым всячески пыталась угодить ему. По словам звезды, вместо того чтобы поспать, она готовила супругу борщ.

«Я должна была готовить непременно сама, хотя, какая разница, купила я борщ и разогрела или четыре часа режу капусту или отвариваю мясо по несколько раз, так как надо сливать бульон. Я на тот момент между работой имела на сон по четыре часа. Готовила борщ вместо сна», — пожаловалась артистка.

Тарасов в соцсетях опроверг слова бывшей супруги. По его словам, в их отношениях не было никаких условий и пунктов.

«Я нормальный русский мужик, который иногда хочет покушать дома русскую домашнюю еду. 80% времени мы кушали в ресторанах. Может быть, два раза за пять лет попросил приготовить дома. Думаю, что это нормальное желание для мужика», — заявил футболист.

Как Бузова и Тарасов начали встречаться

Молодые люди познакомились в 2011 году в ресторане, находясь в компании общих друзей. Тарасов приехал с командой на сборы в столицу, а свободное время решил посвятить встрече с приятелями. После посиделок между молодыми людьми вспыхнули чувства, которым могло помешать одно — Тарасов был женат на Оксане Пономаренко, с которой воспитывал дочь. Однако это не остановило влюбленных.

Через несколько месяцев после знакомства Бузова приехала в Германию, чтобы поддержать футболиста после операции. Из Европы звезды вернулись уже парой, Тарасов подал на развод, чем шокировал супругу. Футболист практически сразу сделал Бузовой предложение, и та согласилась. Пару начали называть «тарабузики».

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Когда поженились Тарасов и Бузова

В 2012 году звезды узаконили свои отношения. Бракосочетание они отмечали в компании друзей и родных на теплоходе. Бузова была счастлива и называла Тарасова лучшим мужчиной.

Поначалу пара удивляла друг друга дорогими подарками и сюрпризами: футболист, например, купил жене автомобиль Mercedes за 8 млн рублей, а телеведущая на 29-летие супруга арендовала футбольное поле, где устроила фейерверк. Вместе пара приобрела дом в Подмосковье за 100 млн рублей.

Телеведущая рассказывала, что старалась быть хорошей женой, хотела стать опорой для супруга.

«Неважно, во сколько он возвращается, стол должен быть накрыт в любое время. Всю еду — закуски, первое, второе, десерт — я всегда готовлю сама. Могу запросто простоять у плиты всю ночь. Даже если знаю, что он ни к чему не притронется. Я просто гарантирую ему полный эмоциональный отдых, не донимаю расспросами, не гружу проблемами», — говорила Бузова.

В Сети несколько раз распространялись слухи о беременности телезвезды, однако певица злилась, когда ей задавали вопросы о ребенке.

«Только нам с мужем решать, что нам пора, кого и когда! Живите своей жизнью. Моя жизнь — мои правила», — писала артистка в соцсетях.

Фото: Социальные сети Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Почему у Бузовой нет детей

Медиум Марина Гречишникова считает, что певица работает с практиками из Санкт-Петербурга, которые «сотрудничают с потусторонними силами, помогающими ей достичь успеха в шоу-бизнесе».

«У неё договор с ними. И, судя по всему, платой за невероятную популярность являются любовь и будущее материнство», — объясняла в беседе с Life.ru медиум.

В одном из интервью Тарасов предполагал, что звезда не хотела детей. Несмотря на это, по словам спортсмена, пара несколько лет пробовала зачать ребенка, однако супруга была увлечена карьерой.

«После этого [свадьбы] у нас начались разговоры о детях, мы пробовали все пять лет, что были женаты, но не получалось. Когда девочка хочет забеременеть, она что-то для этого делает, элементарно разговаривает об этом со своим мужем, но такого не было, Оля работала. Я только и слышал: „У меня проекты, у меня работа“», — говорил Тарасов в интервью в программе «Алена, блин!».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Почему Бузова и Тарасов расстались

В ноябре 2016 года телезвезда перестала выкладывать совместные фото с супругом, а мероприятия посещала одна. Бузова публиковала в соцсетях грустные стихи о предательстве, а Тарасова вскоре заметили без обручального кольца. Позже спортсмен в беседе с журналистами намекнул, что пара действительно распалась. Поклонники не хотели в это верить и создали петицию, которую направили сенатору Совета Федерации Елене Мизулиной. Однако это не помогло: 30 декабря 2016 года «тарабузики» развелись.

Многие решили, что именно отсутствие детей и стало одной из причин расставания звезд. Бывшая жена футболиста Пономаренко заявила, что развод с Тарасовым — карма телезвезды.

Отвечая на вопросы о причинах развода, телезвезда говорила, что футболист ей изменил, она даже назвала имя разлучницы — модель Анастасия Костенко.

Фото: Социальные сети Дмирий Тарасов и Анастасия Костенко

«Я же не знала, что в нашем доме уже есть другая женщина. Потом я о ней узнала. Потом начали сопоставляться факты, и все срослось», — рассказывала Бузова.

Кроме того, артистка обвинила бывшего супруга в рукоприкладстве. Футболист отверг эти заявления.

В 2018 году Тарасов женился на Костенко. В браке с ней он воспитывает троих детей: 5-летнюю Милану, 3-летнюю Еву и двухлетнего Алексея.

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