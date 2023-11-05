«Ты для меня недостаточно старая»: где сейчас Прохор Шаляпин, что делает Шаляпин едва не спровоцировал драку с Пташенчуком на шоу «Новые звезды в Африке»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Прохор Шаляпин едва не спровоцировал драку на реалити-шоу «Звезды в Африке». Где сейчас артист, чем зарабатывает на жизнь?

Где сейчас Прохор Шаляпин

Сейчас артист принимает участие в реалити-шоу «Звезды в Африке». Вечером по традиции участники вечером собираются на лобном месте, чтобы подвести итоги дня и обсудить будущее.

В последнем выпуске артист едва не спровоцировал драку с комиком Александром Пташенчуком. Причиной конфликта двух звезд стал спор на лобном месте.

В прошлом выпуске проект покинул коллега Пташенчука юморист Михаил Стогниенко, и комик решил шуткой поддержать товарища. Для этого он принес фотографию друга и пошутил об «исчезновении мальчика». Монолог прервал Шаляпин, он посоветовал юмористу начать пить таблетки и подчеркнул, что Стогниенко — не мальчик, а «упитанный мужчина».

«Я вообще вскипел. Он и так меня накаляет, сильно бесит. А тут он начинает еще и перебивать. Я хотел просто встать и сильно его ударить, закрыть ему рот», — признался Пташенчук.

Что известно о личной жизни Прохора Шаляпина

Артист был трижды женат. Последние две жены были старше его. В 2013 году Шаляпин зарегистрировал брак с предпринимательницей Ларисой Копёнкиной, которой на момент росписи было 58 лет.

«Я не могу каждому объяснить, что мне нужно было жениться, потому что у нас с Ларисой есть свои дела по бизнесу. Некий расчет, конечно, есть у меня в отношениях с Ларисой. Но это не значит, что я альфонс и живу за ее счет. Мне хорошо с ней, она меня дополняет и приумножает мои силы», — сказал Шаляпин в интервью KP.RU.

Против свадьбы активно выступала мать Шаляпина, и к началу 2015 года брак распался.

Последней женой Шаляпина была владелица сети адвокатских контор в Канаде Татьяна-Клаудиа Дэвис, которой на момент свадьбы было 47 лет. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе, однако брак просуществовал недолго — женщина заболела COVID-19. После недельного самолечения ее доставили в больницу, где она умерла, не оставив супругу наследства.

«Я постоянно о ней думаю. Вспоминаю наши круизы, поездки... Сколько у нас счастья было, сколько радости. Мы с Таней строили грандиозные планы, которые хотели воплотить в жизнь. И вдруг так все оборвалось — резко и нелепо», — отмечал Шаляпин в беседе со StarHit.

Блогер Наталья Краснова рассказывала, что флиртовала с Шаляпиным. Она иронизировала по поводу его любви к женщинам постарше, а он сказал, что девушка недостаточно стара и богата для него.

«Я у Шаляпина спрашивала: „Ты же любишь старух, а я старше тебя. Я богатая, знаменитый блогер. Давай замутим?“ Он ответил: „Нет. Ты, конечно, богатая, но не настолько, насколько я люблю“. Это почти как комплимент. Ты для меня недостаточно старая», — смеялась она на YouTube-проекте «Шоу о загонах».

Долгое время артист появлялся на публике с актрисой Ольгой Сан, однако позже стал выходить в свет один. Шаляпин признался в беседе с журналистами, что пока одинок. Сан же сказала, что пока не может позволить себе отношения из-за серьезных проблем.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Прохор Шаляпин с Ольгой Сан

Как Шаляпин зарабатывает на жизнь

В 2022 году певец был удостоен премии «За вклад в сохранение и популяризацию народной культуры» и «За патриотическое воспитание молодежи и продвижение русских народных песен».

У Шаляпина не так много гастролей — концертная деятельность, согласно открытым источникам, сведена до минимума. Вместе с тем он активно участвует в различных телешоу. Например, недавно он снимался в передаче «Я люблю мою страну». Кроме того, Шаляпин не стесняется ходить и на блогерские шоу. Недавно он стал гостем проекта «Народ против звезд».

Как Шаляпин относится к СВО

В 2022 году артист поддержал проведение российской военной операции на Украине. Он мотивировал свою поддержку тем, что артисты во все времена поддерживали своим творчеством бойцов на передовой.

19 октября 2022 года Шаляпина внесли в санкционный список Украины. Он указан в числе лиц, «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины»

14 сентября 2023 года Шаляпин выразил готовность отправиться в зону проведения СВО для защиты Родины в случае всеобщей мобилизации. Он особо отметил, что, если не будет РФ, то не будет и всего мира.

«Всеобщая мобилизация — все пойдем. И я вот в этом розовом костюме в том числе. Но не надо над нами издеваться, над артистами, выставляя на потеху. Давайте сначала пойдут дети чиновников, потом артисты и вся страна в том числе», — сказал Шаляпин.

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