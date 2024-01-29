Адвокат Vacio рассказал, когда рэпер отправится в армию Адвокат Vacio Попов: рэпер отправится в армию в весенний призыв

Фото: t.me/moscowcourts

Vacio (настоящее имя — Николай Васильев)

Адвокат рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов заявил, что артист пойдет служить в армию в весенний призыв, сообщает Telegram-канал SHOT. Молодой человек прошел медкомиссию в военкомате, вскоре будет определена категория годности.

Как отмечает канал, Vacio хотел бы пройти службу в рядах воздушно-десантных войск. При этом в интервью НСН Попов рассказал, что Васильев отправится служить туда, «куда Родина пошлет» в зависимости от категории годности.

Будут призывать, весной пойдет в армию. <...> Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена, — сообщил адвокат изданию.

Ранее военкомат в Екатеринбурге не призывал Васильева из-за проблем со здоровьем. По данным SHOT, причиной послужил псориаз. Однако в столице посчитали, что музыкант может проходить военную службу.

Кроме того, акционер «Русской медиагруппы» Владимир Киселев ранее заявил, что рэпер Vacio не является артистом «Русского Радио». Он уточнил, что в прошлом году музыканта взял к себе в дуэт певец Дима Билан, из-за чего некоторые Telegram-каналы назвали Васильева частью «Русского Радио». Киселев добавил, что такого звания не может быть в принципе.