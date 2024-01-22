«Русское Радио» открестилось от участвовавшего в «голой» вечеринке Vacio Акционер «Русской медиагруппы» Киселев: Vacio не артист «Русского Радио»

Фото: t.me/moscowcourts

Vacio (настоящее имя — Николай Васильев)

Российский рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, не является артистом «Русского Радио», заявил акционер «Русской медиагруппы» Владимир Киселев. По его словам, которые передает RT, в прошлом году музыканта взял к себе в дуэт певец Дима Билан, из-за чего некоторые Telegram-каналы назвали Vacio частью «Русского Радио».

Оказалось, что в далеком месяце мае прошлого года на одном из наших концертов Дима Билан, желая помочь молодому артисту, по доброте душевной взял себе в дуэт Vacio, чтобы поучаствовать в его карьере. Взял и взял, это право большого артиста, если он желает помочь, за это ему честь и хвала. Но Telegram-канал на основании этого назвал Vacio артистом «Русского Радио», — объяснил Киселев.

Он также добавил, что артистов «Русского радио» не может быть по определению. Киселев подчеркнул, что такого звания не имеет даже его детище — группа «Земляне».

Адвокат Vacio Роман Попов ранее заявил, что артисту предложили пройти срочную службу в музыкальном подразделении. По его словам, рэпер отправился в Савеловский районный военкомат на следующий день после того, как провел 25 дней в спецприемнике из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.