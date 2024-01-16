Стало известно, на какую службу могут отправить рэпера VACIO Адвокат подтвердил, что VACIO предложили отслужить в музыкальном подразделении

Фото: t.me/moscowcourts

Vacio (Николай Васильев)

Адвокат рэпера VACIO Роман Попов подтвердил, что его подзащитному предложили пройти срочную службу в музыкальном подразделении, сообщает «Газета.Ru». Артист отправился в Савеловский районный военкомат на следующий день после того, как освободился из спецприемника, где провел 25 дней после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Да, шла речь [про музыкальное подразделение]. Но до конца медицинскую комиссию он не прошел. Там будет устанавливаться категория годности, то есть это не от него зависит. Есть категории «А», «Б», «В». Комиссия решает, к какой категории он относится, — говорит Попов.

Адвокат пояснил, что в Министерстве обороны много разных подразделений. В соответствии с тем, куда человек нужен, к чему он больше пригоден, туда его и призывают, уверен Попов. Также он уверен, что VACIO поддерживает власти России и будет гордиться службой в армии.

Рэпер вышел из спецприемника в 01:50 мск 16 января. Встречать освободившегося музыканта пришли адвокат, продюсер, друзья и родственники. Пришедшие опасались еще одного задержания, поэтому принесли с собой ряд необходимых вещей, в том числе теплую одежду.