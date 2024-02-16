«Какой-то элгэбэтэшник»: Бородин высказался о поцелуе Киркорова с Басковым Глава ФПБК: «элгэбэтэшник» Киркоров отправился в зону СВО, чтоб сохранить бизнес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров отправился в Донбасс только для того, чтобы сохранить бизнес, заявил на пресс-конференции «Черный список „запрещенных“ артистов. Кого и как закрывают» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По словам Бородина, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Киркоров не оказал никакой реальной помощи в зоне СВО, хотя мог бы отправить туда «фуры».

[Киркорова] не было там (в Донбассе. — NEWS.ru) в 14-м году, в 15-м году его не было. Где он был? Он начал это делать тогда, когда мы, наше общество, граждане нашей страны поставили его перед фактом, а делается [это] для того, чтобы сохранить свой бизнес, — подчеркнул Бородин.

Он также назвал Киркорова представителем ЛГБТ-движения (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и предложил ему сменить пол, чтобы к нему «было какое-то уважение». Бородин также выразил возмущение тем, что Киркоров «выступает в женском обличье перед людьми» и «дает свою резиновую жопу трогать детям».

Он какой-то элгэбэтэшник, он пропагандирует ЛГБТ в нашей стране, западную культуру нам здесь сеет. Пусть поменяет пол, запишите все, пусть сменит пол, тогда к нему будет какое-то уважение. Что это такое, например, он целуется с Басковым, мне скидывают фотографии, где он там, — отметил Бородин.

Ранее актер Алексей Огурцов заявил, что поездка Киркорова в зону СВО была по сути бесполезной, как и привезенные им туда колонки и телефоны. По его словам, певцу следовало бы ухаживать за ранеными в госпиталях, чтобы заслужить «прощение» аудитории.