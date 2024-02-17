SHAMAN, Лолита, Волочкова: последние новости шоубиза на сегодня, 17 февраля

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Лолита Милявская после отмены концертов раскрыла размер своей пенсии, а балерина Анастасия Волочкова заявила, что не намерена отказываться от страз и перьев по примеру артиста Филиппа Киркорова. Какие известны последние новости российского шоу-бизнеса на сегодня, 17 февраля?

Какие последние новости известны про SHAMAN

Певица Вика Цыганова сообщила, что исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) долго пробивался на большую сцену, поскольку сразу не нашел подходящего продюсера. Самым неудачным опытом артиста она назвала работу с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья Примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте. — NEWS.ru) с ним пела и сама Пугачева. <...> Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — сказала Цыганова.

Артистка добавила, что сейчас SHAMAN проходит «испытание славой» и себе почти не принадлежит. По мнению Цыгановой, некоторые люди эксплуатируют его голос и талант.

Сам певец сейчас находится во всероссийском туре «Я русский». Его ближайшие выступления состоятся в Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля) и Омске (26 февраля).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Какие последние новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская после отмены концертов раскрыла размер своей пенсии. Артистка сообщила, что получает чуть больше 20 тысяч рублей, и поблагодарила правительство Москвы за положенную ей надбавку.

«Всем, кто писал под моими постами „бабка“, посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 рубля! Спасибо Москве за надбавку», — отметила она.

Исполнительница добавила, что живет на честно заработанные средства, и обратила внимание, что у налоговой службы к ней нет претензий.

«Хорошо, что я помогаю людям и содержу семью на честно заработанные и отложенные. Интересантам подтверждаю, что никогда по налогам претензий не было. Я щепетильна», — сообщила певица.

Из-за отмены юбилейного тура в России Лолита потеряла порядка 25 млн рублей, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Она должна была заработать около 25 млн рублей. У нее в среднем концерт от 3 до 5 млн рублей. Ребята, это бизнесмены, понимаете? Это не артисты. Это бизнесмены, которые живут для своего удовольствия», — уточнил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны про Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова связала пожар в концертном зале «Известия холла» с показом ее шоу «Одержимость», которое должно было состояться на этой площадке 25 февраля. По мнению артистки, «не все смогли пережить ее успех» и подставили ее.

«Многотысячная публика должна была прийти на мое шоу 25 февраля. На протяжении долгого времени я выступала в зале „Известия холла“, а куда теперь идти? Меня просто подставили», — отметила она.

Анастасия Волочкова в интервью NEWS.ru также сообщила, что не собирается менять свой образ и избавляться от страз, как это сделал певец Филипп Киркоров. Балерина напомнила, что в самые сложные времена, например в путч, по телевизору транслировали балет «Лебединое озеро» с «перьями и стразами».

«Сегодня людям не хватает позитива, и я его преподношу в благородном ключе. Нам что, теперь всем сесть и рыдать? Мы этими стразами и перьями отвлекаем внимание людей от того негатива, который происходит в их душах. <...> Перо в голове и перо в жопе (речь об изумруде, который на „голой“ вечеринке надела поверх стрингов ее устроительница Анастасия Ивлеева. — NEWS.ru) — это разные вещи! Стебаться и танцевать, доносить до людей искусство — это не одно и то же», — добавила она.

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