Цыганова рассказала о провальном сотрудничестве SHAMAN с Пугачевой Цыганова: Пугачева не смогла дать SHAMAN раскрывающие его песни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вика Цыганова

Исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) долго пробивался на большую сцену, поскольку сразу на нашел подходящего продюсера, заявила в беседе с «360» певица Вика Цыганова. По ее словам, самым неудачным опытом для музыканта оказалась работа с народной артисткой РСФСР Аллой Пугачевой, которая не давала ему петь раскрывающие его песни.

У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте. — NEWS.ru) с ним пела, и сама Пугачева. <...> Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться, — сказала Цыганова.

Артистка добавила, что сейчас SHAMAN проходит «испытание славой» и почти себе не принадлежит. По мнению Цыгановой, некоторые люди эксплуатируют его голос и талант.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что певцы Филипп Киркоров, Олег Газманов и Григорий Лепс больше всего подходят для записи совместной песни с SHAMAN. По его мнению, записать трек с молодым артистом также могут рок-вокалисты Валерий Кипелов и Артур Беркут или продюсер Максим Фадеев. Кроме этого, Бабичев считает, что SHAMAN пошло бы на пользу сотрудничество с заслуженным артистом России Николаем Носковым.