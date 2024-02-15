«Меня подставили»: Волочкова о причине пожара в зале «Известия холла» Волочкова: причиной пожара в «Известия холле» мог быть поджог в преддверии ее шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Пожар в концертном зале «Известия холла» мог быть подстроен, заявила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» балерина Анастасия Волочкова. Она уточнила, что именно там должен был состояться очередной показ ее шоу «Одержимость», которое стало настолько популярным в России, что «не все смогли пережить такой успех». Балерина призналась, что крайне подавлена и вынуждена искать новую площадку для концерта.

Многотысячная публика должна была прийти на мое шоу 25 февраля. На протяжении долгого времени я выступала в зале «Известия холла», а куда теперь идти? Меня просто подставили, — подчеркнула Волочкова.

Пожар в реконструируемой части здания на Пушкинской площади произошел утром 15 февраля. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, однако к настоящему моменту горение в одном из строений удалось локализовать, и ранг понизили до второго. По данным телеканала «360», в результате пожара пострадал один человек, в МЧС эту информацию не комментировали. Из-за возгорания были перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса в Большом Путинковском переулке, а также вход на станцию метро «Пушкинская».