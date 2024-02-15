Пожар в одном из строений во дворе «Известия холла» локализовали

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Пожар в одном из строений, которые горят во дворе здания «Известия холла» на Пушкинской площади в Москве, удалось локализовать, сообщает «360» в своем Telegram-канале. При этом ранг возгорания был понижен до второго.

Во время происшествия обрушился металлический купол административного корпуса, который находится на реконструкции. В то же время ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что пожар занял отдельные строения на внутридомовой территории, переход огня на здание «Известия холла» удалось предотвратить. Тушение трех строений во дворе осложняется горением стройматериалов.

Пожарные работают в условиях плотного задымления. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой — строительные и другие горючие материалы. К тушению привлечено более 120 человек и 35 единиц техники, — отметили в МЧС.

Ранее появились два видео с места пожара. На кадрах видно, что огонь стремительно распространяется по помещениям. При этом известно, что площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти. Внутри помещения, находящегося на реконструкции, бушует огонь, с крыши валит черный дым. Пожар начался около пяти утра, причины пока не установлены.

Также известно, что один человек не выходит на связь. Предварительно, он находится внутри охваченного огнем здания. В тушении пожара задействовано большое количество пожарных, из-за ЧП перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса в Большом Путинковском переулке.