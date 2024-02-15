Вход на станцию «Пушкинская» перекрыли из-за пожара в «Известия холле»

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Вход на станцию метро «Пушкинская» перекрыт из-за пожара в «Известия холле» в Москве, сообщает корреспондент ТАСС. Также известно, что из-за ЧП перекрыли часть Тверского бульвара и Тверской улицы.

Пожар в реконструируемой части здания на Пушкинской площади произошел утром 15 февраля. Площадь возгорания составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, однако к настоящему моменту горение в одном из строений удалось локализовать, и ранг понизили до второго.

Также известно об обрушении металлического купола административного корпуса, который находится на реконструкции. При этом пожарным удалось предотвратить переход огня на здание «Известия холла».

Информация о пострадавших не поступала, однако известно, что один человек не выходит на связь. Предварительно, он находится внутри охваченного огнем здания. К тушению пожара привлечено большое количество сотрудников спасательной службы, из-за ЧП перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса на Большом Путинковском переулке.

Кроме того, Telegram-канал SHOT опубликовал два видео с места пожара в здании «Известия холла» в Москве. На кадрах видно, что огонь стремительно распространяется по помещениям.