Наркотики, театр, признание: как живет звезда сериала «Меч» Эдуард Флеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдуард Флеров

Актер Эдуард Флеров получил известность благодаря ролям в сериалах «Меч», «Легавый» и «Возвращение Мухтара». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Эдуард Флеров

Флеров родился в ноябре 1966 года в Красноярске. После окончания школы он начал работать токарем-револьверщиком, но уволился с завода через полгода из-за увлечения алкоголем. Однажды он стал участником драки, из-за которой ему грозило четыре года тюрьмы. Тогда он переехал в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Военмех, но не прошел вступительные экзамены.

Перепробовав себя во множестве профессий, Флеров поступил и окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. До начала 2000-х служил в театрах «Актэм» и в Центре Владимира Высоцкого, затем переехал в Москву и устроился в театр «Практика».

Узнаваемость артисту принесли съмки в телесериалах. С 2003 года актера стали приглашать на эпизодические роли в ленты «Возвращение Мухтара», «Кобра. Антитеррор», «На углу у Патриарших — 3», «Оперативный псевдоним». Затем он снялся в полнометражном фильме «Мы умрем вместе», драме «Палач» и исторической ленте «Слуга государев». В фильмографии артиста также такие проекты, как «Легавый», «Наследники», «Адмиралы района» и другие. Наиболее известен по роли Максима Калинина, главного героя телесериала «Меч» (2009–2015).

Что известно о борьбе Флерова с наркотиками

После переезда в Санкт-Петербург из родного города артист увлекся наркотиками и заразился гепатитом.

«У меня был очень страшный гепатит, с которым я оказался в больнице. Госпитализировали меня в Красноярске, куда я приехал к своему сыну на день рождения. Как потом выяснилось, заразился этой болезнью через иглу. К счастью, недолго был зависим — порядка полутора лет», — рассказал он в программе «Судьба человека».

Лежа в больнице, Флеров решил изменить свою жизнь. По словам актера, избавиться от зависимости было трудно. На протяжении семи лет у него возникало желание вернуться к употреблению запрещенных веществ.

«Однажды ночью меня накрыла бессонница. За окном хлестала вьюга... В общем, я пообщался со смертью. Нет, она не пришла ко мне с косой, но я почувствовал ее дыхание. Сложно объяснить, что тогда произошло, но не желаю почувствовать такое никому. Тогда я осознал, что у меня два пути — либо продолжать, либо изменить свое отношение к наркотикам, то есть отказаться от них», — добавил артист.

Что известно о личной жизни Эдуарда Флерова

Эдуард Флеров был один раз женат. Его супругой была девушка из родного города по имени Ася. В интервью Борису Корчевникову артист рассказал, что это был ранний брак, в котором родился сын Максим.

«Я в 19 лет стал папой. Так случилось. Понятно, что в то время не было продуманным серьезным шагом. Асе вообще было 17 лет, когда она родила. Такая была бесшабашная жизнь у нас. Я даже с коляской, помню, куда-нибудь шел с друзьями пиво попить, анекдоты потравить. Я ребенку не уделял времени. Жилья у нас не было. Ася жила со своими родителями, а я — со своими», — поделился Флеров.

По словом актера, они развелись из-за его стремления к легкой жизни, а также из-за пагубной зависимости. Несмотря на расставание, бывшая супруга помогала актеру, когда он оказался в тяжелой финансовой ситуации в 90-е годы. Артист признается, что испытывает вину перед сыном.

Чем сейчас занимается Эдуард Флеров

Флеров живет в Москве и работает в Новом театре. В конце январе в культурном учреждении состоялось вручение Национальной премии «Лучшие книги, издательства, проекты», актер вел церемонию открытия. Также он задействован в постановках МХАТа им. Горького.

Эдуард Флеров в 57 лет продолжает сниматься в кино. В 2023 году с ним на экраны вышли сериалы «Операция „Престол“» и «Не будите Лихо». В последних интервью актер признавался, что до сих пор мечтает о полноценной семье.

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