Алексей Навальный скончался сегодня, 16 февраля, отбывая наказание в исправительной колонии № 3 в ЯНАО. Кто из российских артистов поддерживал оппозиционера, как деятели шоу-бизнеса отреагировали на его смерть?
Кто из артистов поддерживал Навального
В 2021 году в поддержку Алексея Навального выступили многие российские артисты. Они требовали освободить оппозиционера.
В частности, в защиту Навального высказывалась актриса Саша Бортич.
«Я бы хотела высказаться по поводу всего, что сейчас происходит с Алексеем Навальным. Высказаться в его поддержку. Потому что можно по-разному относиться к Алексею, многим он не нравится из-за его радикальных взглядов, но это сейчас все неважно. Потому что это касается сейчас не конкретно вашего отношения к Алексею. А вас, меня, всех, кто живет в России. Если мы хотим жить в стране, где существует право и законы, мы все должны пойти гулять. Я очень надеюсь, что все мы перестанем терпеть, перестанем быть дураками, за которых нас держат, и сможем доказать, что с нами так нельзя», — заявляла она, призывая идти на митинг.
Оппозиционера также поддерживали актеры Семен Трескунов, Варвара Шмыкова, Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), певцы Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрий Спирин, исполнительница Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), группы «Кровосток», «Каста» и Anacondaz.
«Я хочу публично поддержать Алексея Навального, сказать, что мне глубоко симпатично все то, что он делает, и я готов его поддерживать всеми возможными способами», — комментировал Трескунов.
Как знаменитости отреагировали на смерть Навального
Журналист Ксения Собчак, комментируя новость о смерти Алексея Навального, заявила, что «у нее нет слов».
«Навальный умер в колонии. Я не понимаю, у меня нет слов, как это вообще можно прочитать», — написала она в авторском Telegram-канале.
Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил соболезнования семье оппозиционера и пожелал им сил «пережить это горе».
Актер Оскар Кучера отметил, что никогда не симпатизировал Навальному.
«Я никогда ему не симпатизировал, однако соболезную родным», — заявил он.
Писатель Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем Telegram-канале назвал блогера «героем».
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