Кто такой Алексей Навальный: чем известен, почему сидел в тюрьме, где умер

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к 19 годам колонии особого режима за создание экстремистского сообщества, скончался сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Что известно о его жизни, за что отбывал наказание?

Что известно про Навального

Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в военном городке — селе Бутынь Одинцовского района Московской области. В 1997 году он окончил Российский университет дружбы народов, а в 2001 году — Финансовую академию при правительстве РФ.

С 2000 по 2007 год был членом партии «Яблоко». В 2013 году баллотировался в мэры Москвы. По итогам голосования, состоявшегося 8 сентября, получил 27,24% голосов избирателей. Победу одержал Сергей Собянин, набрав 51,37% голосов.

В 2011 году создал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который позиционировал как якобы общественную организацию, чтобы проводить различного рода расследования.

Также в 2013 году был приговорен к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении 10 тыс. кубометров леса у компании «Кировлес». Апелляционная инстанция заменила данный срок на условный.

В декабре 2016 года заявил о намерении участвовать в выборах президента России, которые состоялись в марте 2018 года. Однако 25 декабря 2017 года ЦИК отказала ему в регистрации из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Что известно про «отравление» Навального

20 августа 2020 года оппозиционер потерял сознание в самолете Томск — Москва. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было.

Спустя два дня Навального перевезли в клинику в Берлине. Ее специалисты заявили, что россиянин якобы был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявлял, что следов присутствия отравляющего вещества в организме пациента на момент госпитализации в больницу в Омске не было.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не получила никаких данных или доказательств того, что Навальный был отравлен.

«Мы направляли в другие страны многократно запросы: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление, — нет ни одного. Дайте нам основания для возбуждения уголовного дела. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ: дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробы, проверим. Молчание», — объяснял глава государства.

За что Навальный отбывал наказание в тюрьме

По делу «Ив Роше» Навального приговорили к трем с половиной годам заключения, но в феврале 2021 года ему заменили условный срок на реальный. 22 марта 2022 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 1,2 млн рублей за мошенничество и неуважение к суду.

В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его обвинили по нескольким статьям, в том числе об организации экстремистского сообщества, финансировании экстремизма и публичных призывах к нему. Дело рассматривал Мосгорсуд на выездном заседании в исправительной колонии № 6 Владимирской области, где тогда находился оппозиционер.

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