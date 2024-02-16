Отравление ядом или просто тромб? Кому могла быть выгодна смерть Навального

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Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный скончался сегодня, 16 февраля, отбывая наказание в исправительной колонии № 3 в ЯНАО. Какие версии его смерти озвучены политиками, журналистами и общественниками?

Какие озвучены версии смерти Алексея Навального

После сообщения о смерти Алексея Навального RT со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщил, что причиной кончины оппозиционера стал оторвавшийся тромб. По данным источника, заключенный почувствовал себя плохо после прогулки, медики пытались реанимировать Навального, но не смогли. Официального подтверждения этому пока не было.

Правозащитница, член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева в разговоре с NEWS.ru предположила, что здоровье Алексея Навального могло подорвать слишком частое пребывание осужденного в штрафном изоляторе (ШИЗО). По ее словам, находящимся в изоляторе людям нельзя употреблять в пищу продукты из «передачек», а также купленные в «тюремных ларьках». Меркачева также обратила внимание, что в ШИЗО приходится практически весь день стоять, так как «нары пристегиваются к стене.

«Человек худеет, масса всего. В ШИЗО нельзя взять никакие продукты свои, даже если у него супердиета, что купил в тюремном ларьке, из передачки. Нельзя прилечь, так как нары пристегивают на весь день к стене, фактически целый день приходится стоять. В ШИЗО ни с кем не общаются, полная изоляция, телевизора нет. Это очень тяжело. Нужно полноценное расследование. Это жесть», — сказала она.

Некоторые российские и западные источники предположили, что оппозиционер мог скончаться из-за воздействия яда на его организм.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Кому выгодна смерть Алексея Навального

Версия «сакральной жертвы» должна быть основной в смерти оппозиционера Алексея Навального, заявил политолог Сергей Марков.

«Навальный умер внезапно случайно за один месяц до выборов? Тех выборов, которые американские и британские спецслужбы мечтают сорвать? Это все случайно? Верится с трудом. Версия „сакральной жертвы“ должна быть основной», — отметил Марков.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание на мгновенную реакцию иностранной прессы на смерть оппозиционера и объяснила, кому может быть выгодна смерть Навального.

«Тепленькая пошла по буржуйским СМИ. Я ждала, кто первый заявит „политикал ассассинейшн“. „Гардиан“ вроде первый. Но „Оскар“ все равно отправляется в Латвию — их президент объявил аж „бруталли мердерд“. Не буду даже начинать им объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более — перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам. Чего объяснять-то, когда они и так все это прекрасно знают», — отметила она.

Политолог Армен Гаспарян обратил внимание, что смерть Навального может входить только в интересы Запада. По его мнению, в ближайшее время иностранные политики и СМИ будут использовать новость о кончине оппозиционера с целью дискредитации РФ.

«Очевидно, Западу очень не понравился рывок нашей страны в информационном противостоянии. И они решили достать „козырь“ — ликвидировать Навального. А кому еще на руку такой исход? России в преддверии выборов это совсем ни к чему, а вот недругам — вполне тянет на стратегию. Думаю, нас не заставят ждать антироссийские силы, которые будут выворачивать трагедию в своих целях — для дискредитации России», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Кто назвал смерть Навального «несчастным случаем»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что смерть Алексея Навального могла быть несчастным случаем. Он также обратил внимание, что Россия никогда не пыталась навредить оппозиционеру.

«В любой момент может произойти такое с любым. Я не знаю, что там произошло — то ли тромб, то ли еще какая-то болезнь. Я думаю, что медицина установит обстоятельства, тем более туда комиссия поехала ФСИН. Надо просто помолчать и не раздувать шум. Я думаю, что Запад в любом случае воспользуется любой ситуацией, мы к этому привыкли, но пусть это останется на их совести. Во всяком случае, у России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Человек отбывал срок, который еще предстояло сидеть несколько лет. Я думаю, что несчастный случай, такое бывает», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

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