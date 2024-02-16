Меркачева раскрыла, что могло подорвать здоровье Навального Меркачева: здоровье Навального могло подорвать слишком частое пребывание в ШИЗО

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ева Меркачева

Здоровье скончавшегося сегодня оппозиционного политика Алексея Навального могло подорвать слишком частое пребывание осужденного в штрафном изоляторе (ШИЗО), предположила в разговоре с NEWS.ru правозащитница, член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Собеседница также призвала провести тщательное расследование смерти Навального.

Нужно провести расследование, законно ли его помещали в ШИЗО, оказывалась ли ему там полноценная медицинская помощь. В ШИЗО нельзя очень долго содержать. Но есть лазейка — после освобождения из ШИЗО в тот же день можно заключенного отправить в ШИЗО обратно, — отметила Меркачева.

Меркачева отметила, что находящимся в изоляторе нельзя употреблять в пищу продукты из «передачек», а также купленные в «тюремных ларьках». Она добавила, что в ШИЗО также приходится практически весь день стоять, так как «нары пристегиваются к стене».

Человек худеет, масса всего. В ШИЗО нельзя взять никакие продукты свои, даже если у него супердиета, что купил в тюремном ларьке, из передачки. Нельзя прилечь, так как нары пристегивают на весь день к стене, фактически целый день приходится стоять. В ШИЗО ни с кем не общаются, полная изоляция, телевизора нет. Это очень тяжело. Нужно полноценное расследование. Это жесть, — подытожила Меркачева.

О том, что осужденный оппозиционер скончался в исправительной колонии, ранее сообщила пресс-служба Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он потерял сознание.

В январе стало известно, что Алексея Навального в 25-й раз отправили в штрафной изолятор. По словам соратников оппозиционера, причиной водворения политика в ШИЗО стало то, что он «неправильно представился». Как отмечается в сообщении, Навального отправили в штрафной изолятор на 10 суток.

До этого Навальный впервые почти за три недели вышел на связь и подтвердил, что его этапировали в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Он написал, что он «новый Дед Мороз», поскольку у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка. По его словам, в новом месте отбывания срока всегда темно и из-за климатических особенностей региона дневного света практически нет.