«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным

Журналист Армен Гаспарян раскритиковал приговор бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову. В беседе с ИС «Вести» он заявил, что 14 лет лишения свободы — слишком мягкое наказание для осужденного за получение взяток при строительстве фортификационных объектов в приграничье.

Смирнов на суде сказал, что 15 лет для него чересчур много. <...> Мне кажется за то, что он сделал… — это мало. Вот эти все заявления о том, что «у меня возраст», а когда ты воровал, ты про свой возраст вспоминал, а про погибших жителей Курской области? — сказал Гаспарян.

Суд установил, что экс-чиновник получил две взятки на общую сумму более 20,9 млн рублей (12,9 млн и 8 млн) за помощь компаниям-подрядчикам. Речь шла о договорах на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму свыше 192 млн рублей. Итоговое наказание — 14 лет колонии строгого режима и штраф 400 млн рублей.

Ранее Смирнов выступал в суде против запрошенного прокуратурой срока. 52-летний экс-чиновник заявил, что ему не хватит жизненного ресурса на отбывание 15 лет в колонии строгого режима.