Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время собрания Белорусского республиканского союза потребительских обществ рассказал о диверсантах, которые были задержаны в ходе контртеррористической операции на границе с Украиной. Что об этом известно, какие у них были цели?
Что рассказал Лукашенко о целях диверсантов
Белорусский лидер сообщил, что диверсанты были задержаны на украинско-белорусской границе. Они, по словам Лукашенко, перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории РФ и Белоруссии.
«Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. Некоторые из украинских граждан переползали по болотам на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий на территории России и Белоруссии», — заявил президент Белоруссии.
По его словам, среди задержанных был один белорус, а попытки незаконного проникновения на территорию Белоруссии происходят несколько раз в неделю.
«Только что чекистско-военная операция [по нейтрализации диверсантов] завершилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них — белорус», — подчеркнул Лукашенко.
Также президент Белоруссии сообщил, что оппозиция ведет на Западе переговоры о присоединении к республике западных территорий России в случае возможного поражения России в СВО.
«И дальше — цитата переговоров наших беглых с отдельными на Западе: „Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России“. Нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может, Псковской областей, а западную Беларусь мы должны отдать Польше. Кто из вас может с этим согласиться? Я ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем, никому ничего не должны», — резюмировал Александр Лукашенко.
Что за режим КТО вводился в Лельчицком районе Белоруссии
15 февраля в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Сотрудники ведомства просили местных жителей соблюдать спокойствие и подчиняться требованиям оперативников.
Отмечалось, что Лельчицкий район расположен на юго-западе Гомельской области, на юге он граничит с Житомирской и Ровненской областями Украины.
Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале предполагал, что Запад намерен «раскачать» ситуацию в Белоруссии при помощи украинцев, поэтому был введен режим КТО.
«Желание Запада „качнуть“ ситуацию в Белоруссии руками украинцев выглядит вполне логичным. „Качать“ всерьез военной силой пока не решаются — мы неспроста разместили у соседей тактическое ядерное оружие. Но вылазками ДРГ докучать вполне могут, отвлекая на себя внимание местных силовиков», — сказал военкор.
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