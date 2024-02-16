Магнитные бури сегодня, 16 февраля: что завтра, какой мощности, опасность

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Сегодня, 16 февраля, на Земле наблюдается слабая магнитная буря, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные колебания завтра?

Что известно о магнитных бурях 16 и 17 февраля

Согласно данным ученых, с полуночи до полуночи по московскому времени сила геомагнитных возмущений составит всего один балл, что говорит о почти полном магнитосферном штиле.

Вероятность возникновения сильной магнитной бури или магнитного шторма на Земле составляет всего 1%, поясняют ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что сегодня, 16 февраля, на Солнце произошли две мощные вспышки.

«16 февраля в 05:51 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S13W88) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 18 минут. Также в 09:53 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.5 продолжительностью 28 минут, сопровождавшаяся нарушением КВ-радиосвязи», — говорится на сайте ФГБУ «ИПГ».

Согласно данным, опубликованным на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, завтра, 17 февраля, магнитных бурь не прогнозируется.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Солнечный телескоп в Лаборатории физики Солнца

Как пережить сильную магнитную бурю

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа советует метеозависимым людям в период магнитных бурь употреблять больше воды и вести здоровый образ жизни.

«И самое главное — разжижить кровь: принимать антикоагулянты, воду. Выспаться хорошо перед этим, отдохнуть. И мы можем спокойно отправляться на работу, никаких проблем не будет. Но самое важное в этой ситуации — не переедать. То есть не нагружать ни свою иммунную систему, ни желудочно-кишечный тракт. И тогда мы переживем спокойно эти напасти, которые нам преподносит природа», — пояснила медик в беседе с ОТР.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подчеркнул, что дополнительные нагрузки на организм во время геомагнитных возмущений приводят к еще большему ухудшению самочувствия. Чтобы уменьшить воздействие геомагнитных возмущений, медик посоветовал высыпаться, не перенапрягаться и по возможности отказаться от табака и спиртного.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — сказал он.

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