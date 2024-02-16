Что со здоровьем Путина? Ответ — в его интервью Карлсону Такеру

Фото: Kremlin.ru

По самым скромным подсчетам, общая аудитория интервью Владимира Путина журналисту Карлсону Такеру достигла миллиарда. Но среди этого огромного числа внимательных слушателей были и те, кто следил не за его словами, а за другим. Его жестами, сменами поз, мимикой, манипуляцией с предметами. Эти соглядатаи принадлежат к сообществу «плаща и кинжала». В основном к американским спецслужбам, среди основных задач которых остается выяснение состояния здоровья Владимира Владимировича.

Два мира — два президента

Американское общество озабочено состоянием здоровья собственного президента, который забывает имена даже ближайших сотрудников, путает страны и регионы, но претендует на второй президентский мандат. Неслучайно многие американские врачи утверждают, что Джо Байдена необходимо проверить на когнитивные способности, но в ответ слышат, что в комплекс общего тестирования президента эти исследования включены не будут.

Но при этом в США не понимают, что выдержать многочасовое интервью, которое в Кремле провел журналист Такер Карлсон, мог только очень здоровый, физически крепкий человек. Причем его интеллектуальная форма явно не уступала физической.

Казалось бы, что тут изучать? Человек прекрасно выдерживает нервное и физическое напряжение, не демонстрирует минимальных признаков усталости. Сама картинка интервью лучше, чем любая секретная медицинская карта, подтвердит состояние здоровья российского президента. Но в закрытых кабинетах заокеанских спецслужб, видимо, до сих пор покадрово отслеживают диалог в Кремле.

Фото: Kremlin.ru

Еще раз о двойниках

Похоже, что американский истеблишмент остается в плену навязанных ему фантастических иллюзий. То распространяемого через Украину бреда о смерти Путина, то о его многочисленных двойниках, которые, дескать, умудряются даже вести переговоры с зарубежными визитерами. Иными словами, наши противники становятся заложниками ими же инспирируемых слухов, в парадигме которых им приходится потом действовать.

Вот и на этот раз лучшие физиономисты ЦРУ созвали совещание по поводу того, что во время интервью Путин снял часы и слегка потер запястье. Казалось бы, самый ординарный жест. Но спецы, что на два аршина под землю видят, узрели в нем — не поверите — признак проблем со здоровьем.

По мнению ведущих аналитиков, запястье Путина выглядит «жестким и болезненным», а это, мол, верный признак некоторых проблем со здоровьем. Правда, источник утечки из ЦРУ оговаривается, что слухи о здоровье Путина циркулируют уже много лет. И тем самым обесценивает свои же «сенсационные» выводы.

Фото: Kremlin.ru

О роли личности в истории

На коллективном Западе прекрасно отдают себе отчет в масштабах личности Владимира Путина и его значении для развития современного российского государства. Но физически воздействовать на нашего лидера у них нет никакой возможности. Да и в вероятность государственного переворота давно не верят даже сами авторы подобных версий. И в итоге фантазерам приходится сочинять, анализируя до обидного спортивный вид Владимира Путина.

Когда-то для того, чтобы оценить состояние здоровья советских генсеков, в официальные делегации западных стран под видом секретарей и помощников включали врачей, которые могли наблюдать за лидерами СССР вблизи и делать выводы. Теперь такой необходимости нет. Но легче разного рода аналитикам не становится.

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