«Мастер и «Маргарита»: почему Иешуа и Ершалаим вместо Иисус и Иерусалим?

Фото: Фотохроника ТАСС

Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков на балконе своей квартиры в Нащокинском переулке

О великом романе Булгакова писали много, есть по-настоящему выдающиеся работы литературоведов и филологов. Сегодня, после выхода одноименного фильма Локшина, «Мастера и Маргариту» обсуждают с новой силой. И хотелось бы поговорить о тех вещах, которые не озвучивались в СМИ и которых мало касались исследователи. О том, что читатель, глубоко погруженный в реальность, созданную Булгаковым, мог попросту не заметить.

Потому что в романе «Мастер и Маргарита» нет случайностей. Каждая деталь повествования глубоко продумана и находится на своем месте.

История

Реальность, созданная Михаилом Афанасьевичем, настолько сильно затягивает, что, как правило, читатель не задает себе вопросов. Самых простых: «Почему я с детства слышал из Библии Иерусалим, а в «Мастере и Маргарите» — Ершалаим? Почему Иисус у Булгакова зовется Иешуа?

Как вообще на самом деле было? Ведь версии разнятся — в истории из учебника и у Булгакова?

Давайте с самого начала. Всем известно, что Булгаков берет за основу евангельский текст. Но какой? И что такое вообще Евангелие?

В нашей глубоко православной стране все знают, что надо к Пасхе красить яйца, креститься перед храмом, но вот такими простыми вещами, к сожалению, не интересуются. Понимают христианство обрядово, эстетически. Смыслы куда-то ускользнули, увы.

Евангелие — это, если уж совсем коротко, жизнеописание Иисуса Христа. Кто авторы евангельских текстов, сколько их было? При чем тут «Мастер и Маргарита»?

Первые Евангелия были найдены примерно через 200 (!) лет после описываемых событий. Двести лет в мире, где не было письменности — это не нынешние двести лет. Это целая вечность для того времени. Первые письменные упоминания о евангельских текстах встречаются у Филона Александрийского и Иосифа Флавия, которых, собственно, Булгаков и упоминает в первой же главе — в разговоре Воланда с Берлиозом.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера кино» Сцена разговора Воланда с Берлиозом и Иваном Бездомным на Патриарших

Всего жизнеописаний Христа (рукописей того периода) в мире существует около 200. Канонизированы из них четыре. От Марка, от Матфея, от Луки и от Иоанна. Что значит канонизированы? Это значит, что Христианская церковь в VI веке Собором решила, что они — истинные. А остальные — нет. Остальные тексты, повествующие о жизни Христа, называют апокрифами. И их больше, чем полторы сотни. Именно отсюда рождаются всякие мифы, например о существовании Евангелие от Иуды.

Итак, канонических текстов о жизни Христа в мире существует ровно четыре. В российских школьных учебниках по религиоведению написано, что евангельские тексты писали апостолы.

Но так ли это?

Все тексты найдены на греческом (койне) и латыни. Что такое латынь того периода? Это язык империи, только что завоевавшей Иудею (Иерусалим — столица Иудеи). Все тексты имеют приписку kata — «от». Евангелие от Луки, от Иоанна. 200 лет спустя, напомню, после событий.

Ни один апостол Христа не мог говорить на латыни. Ну как примерно сегодня дворник Тулумбек вдруг заговорит на чистом русском, с петербургским произношением. То есть это можно допустить, но, скажем так, не повсеместно.

Именно поэтому в каждом Евангелие присутствует приписка kata — мол, пересказ. Евангелие от Иоанна, от Марка.

Маленькая, только что завоеванная Римом провинция. Люди, которые не умеют писать. Какой-то человек, которого казнили традиционным для того времени способом. Огромное количество текстов, найденных пару сотен лет спустя о его жизни всполошили мир.

Всполошили до такой степени, что в сегодняшней России любое деяние рассматривается сквозь призму христианства. Как же это вышло, в конце концов?

Что сделал Булгаков

«Мастер и Маргарита» тем и сражает любого внимательного читателя — всю историю двухтысячелетней давности автор пересказывает так, будто она произошла вчера. Будто он рядом стоял, все видел и просто запомнил.

Собственно, Воланд в разговоре с Берлиозом и Бездомным так и говорит:

— И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал. — Все просто: в белом плаще...

Михаил Афанасьевич, сын православного священника, предположительно масона, очень образованный человек — тут попросту пытается фонетически воспроизвести языковую картинку того времени. Ершалаим и Иешуа — иудейская фонетика, чуждая Пилату, но очень родная жителю того региона, о котором идет речь.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера кино»

Да и сам Пилат кто? Чиновник. Примерно как сегодня — губернатор Республики Крым или еще какой-нибудь республики.

Все четыре евангельских текста написаны приблизительно в один период. Найдены на александрийском греческом (койне) и латыни. Три из них построены действием — кто куда пришел, какое оцепление окружило Голгофу. Называются поэтому синоптическими — от «синопсис» — действие. Только евангелие от Иоанна является более поздним и содержит компиляцию предыдущих трех.

Так вот, один только из текстов нынешние ученые считают переводом на латынь, то есть изначально написанным на арамейском языке. Угадайте, какой? Это, конечно, Евангелие от Матфея.

Что это значит? Значит, что текст, единственный из остальных, писан человеком, если не наблюдавшим события — то услышавшим в пересказе от того, кто видел. Во всяком случае на том же языке.

То есть выбор Булгаковым евангелиста вполне очевиден.

Он делает две понятные вещи. Приближает звучание языка к описываемым событиям и берет трактовку того, кто единственный — предположительно — там присутствовал.

Фокус, который всем нам показывает Михаил Афанасьевич, выглядит так: вы не поверили попам, поверьте мне, потому что я ближе к истории и науке.

И он, конечно, прав.

Но если бы в этом был единственный секрет «Мастера и Маргариты» — писала бы я этот текст?

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