Почему Сырский стал предателем: как можно воевать против своей страны

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Александр Сырский

У нового украинского главкома Александра Сырского в народном досье целая россыпь весьма нелестных эпитетов: Генерал-катафалк, Генерал 200, наконец, просто Мясник. Так подчиненные оценили его стиль ведения боевых действий под печально известным лозунгом: «Ничего, бабы новых нарожают!» Генерал положил несколько тысяч своих новых украинских соотечественников еще в боях за Дебальцево и спокойно наблюдал, как ударные украинские части перемалываются в руинах Бахмута. Теперь ничего не помешает ему меланхолично следить за тем, как тысячи солдат ВСУ могут оказаться в котле в Авдеевке.

Мясник — это призвание

Впрочем, а кого ему жалеть, кому сочувствовать? Родился и познавал воинскую науку в России. В чины вошел уже на независимой Украине. И ничего явно в душе не дрогнуло, когда окончательно стало ясно, что украинские вожди, ломая исторические устои и кровные людские связи, строят «Незалежную» в парадигме неРоссии, или, вернее, антиРоссии.

Да и зачем было задумываться, когда все родственники остались в России, сам принял вторую присягу на верность уже Украине, а сынок пустил корни в Австралии, куда генерал также может с легкостью отправиться. Перед нами портрет типичного человека без гражданства, который вряд ли сможет ответить на классический вопрос: «Где ж твоя родина, сынок?»

При всем желании Александра Сырского вряд ли можно назвать советским офицером. Да, родился во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. И даже успел покомандовать взводом до развала Союза. И встретил это событие на Украине, которая быстро объявила все советские вооруженные силы, находившиеся на ее территории, своими.

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский

Два раза честь не отдают

Тогда многим, еще недавно советским офицерам пришлось выбирать: принимать ли украинскую присягу или отправиться в Россию, ставшую преемницей СССР. Мы помним драматическую историю Черноморского флота, от которого Леонид Кучма требовал немедленной присяги желто-голубому флагу. Но флот родину не сдал.

Известно, что несколько базировавшихся на ставших украинскими аэродромах стратегических бомбардировщиков Ту-160 взмыли в воздух, несмотря на попытки новых командиров перекрыть им взлетно-посадочную полосу, и отправились в Россию.

Чем руководствовался Сырский, оставаясь на Украине, сейчас выяснить уже трудно. Может, просто боялся трудностей и неопределенности, учитывая, какой хаос царил и у нас, когда из Германии дивизии выводили просто в чистое поле. Может, было жалко расставаться с уже полученной казенной квартиркой, ставшей для него истинной малой родиной. Или все-таки просчитал карьерные перспективы? Тогда поспешно присягнувшие вдруг стали из капитанов подполковниками и командирами полков.

Мотивы могли быть разные. Но Сырским явно руководила не любовь к новому отечеству, а вполне циничный, если не сказать шкурный, расчет. Иначе он постарался бы хоть как-то овладеть «мовой». Но Сырский принципиально не удосужился расширить свои лингвистические возможности. Порвав с Россией, он явно не связывает свое будущее с Украиной.

Так он и остался в положении наемника, готового выполнить любой приказ, для которого солдаты — просто инструменты, а их жизни и смерти — просто статистика.

Предавший, кто тебе поверит?

Для Сырского не было тайны в том, что Украина превращается в таран против его исторической родины. Именно он в начале нулевых активно сотрудничал с натовскими инстанциями, а где-то в 2008 году уже публично выступал за введение в украинской армии натовских стандартов. Значит, перспектива военной конфронтации с Россией для него давно не была секретом. Более того, происхождение он явно стремился компенсировать пронатовской прытью.

Понятно, почему Зеленский выбрал именно его на роль преемника Залужного. Он получил абсолютного манкурта, Ивана, родства не помнящего, полностью зависимого от воли президента, готового выполнить любой, даже самый безумный приказ. Однако Сырский легко сдаст и Зеленского.

Еще Юлий Цезарь говорил: «Люблю измену, но не изменников».

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