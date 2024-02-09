Если у Джо Байдена деменция, то кто контролирует «ядерный чемоданчик»?

Фото: IMAGO/Julia Nikhinson / Pool via/Global Look Press

Джо Байден

В последнее время Джо Байден поражает окружающих провалами в памяти и явно затемненным сознанием. Свойственные ему и прежде оговорки превращаются просто в выстраивание им некой параллельной смысловой вселенной вне времени и реальности.

Только на этой неделе он поделился подробностями своего относительно недавнего разговора с давно умершим французским президентом Миттераном, которого назвал немецким канцлером. Затем, говоря о ближневосточном урегулировании, отчего-то переместил туда Мексику, но во главе ее поставил египетского президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси. И на таком фоне геополитических иллюзий рассказы о четках старшего умершего сына, которые тому подарила Богоматерь, и назначении Владимира Путина украинским президентом выглядят просто смысловыми оплошностями.

Но ведь президент супердержавы, помимо права рассуждать о любых материях, еще обладает правом приказа о применении ядерного оружия. И тут уж не до подтрунивания над пожилым человеком.

В какой реальности живет Байден

Вопрос о том, кто контролирует американскую ядерную кнопку, встал во весь рост, когда с «экранов радаров» вдруг исчез министр обороны Ллойд Остин. Позже оказалось, что он был госпитализирован с подозрением на рак простаты, перенес операцию, которая оказалась не слишком удачной. Но главное, что ни конгресс, ни сам президент в течение нескольких дней не были в курсе отсутствия одной из ключевых персон для организации военного планирования. И тот факт, что чиновники Пентагона позволили себе не докладывать сразу о возникшей неприятности Байдену, особенно настораживает.

Можно допустить, что и по ряду других проблем окружение Байдена может специально держать его в информационном вакууме и ограничивать в предоставлении информации. А без четкого понимания ситуации как президент, обладающий такой разрушительной мощью, может принять правильное решение?

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Ядерная цепочка в действии

А ведь приказ о применении ядерного оружия в США отдает президент. Еще в 1948 году было отмечено: «отдает приказ не по праву, но по традиции». Формулировка крайне расплывчатая. Известно, что ядерный чемоданчик может использоваться, когда президент путешествует. В обычное время все необходимые системы связи есть в специальной комнате Белого дома.

От президента зашифрованный сигнал в час икс пойдет в Пентагон, в Национальный командный центр (NMCC), президент связывается с замкомандующего центром по операциям и подтверждает свою личность, предъявив свое «ядерное печенье» — ламинированный листок с длинным шифром до 150 знаков. Причем листок этот обновляется каждый день, а потому Байдену не надо ничего запоминать. Главное, чтобы такое «печенье» где-нибудь не оставить. А затем приказ о немыслимом должен прийти в Стратегическое командование США (USSTRATCON).

Цепочка не кажется короткой, но в экстремальной ситуации время для принятия решений спрессовано до нескольких минут. И тут все критически зависит от выдержки и хладнокровия первого лица.

Самое популярное слово интернета

В прошлом году одним из самых популярных слов в мире стала «деменция». И причина этого не является большим секретом. Президент, беседующий с тенями Коля или Миттерана, путающий Ирак и Иран, забывающий имя своего министра обороны, называя его «генералом, который управляет этой конторой», а своего вице-президента Харрис именующий «лидером нации», вызывает сильные подозрения в умственном расстройстве.

А ведь у него под рукой мощнейшее оружие. И мало ли что ему в очередной раз привидится. И более здоровые президенты совершали ошибки. Джеральд Форд во время визита во Францию забыл «ядерный чемоданчик» в своем самолете, а Джимми Картер отставил в кармане брошенного пиджака «ядерное печенье». От находящегося в депрессии Ричарда Никсона, переживавшего процесс импичмента, охрана, говорят, вообще прятала все коды. И речь шла о куда более здоровых, молодых и уравновешенных президентах.

Справится ли Джо Байден с таким грузом ответственности? Сможет ли не потерять контроль над ситуацией, столкнувшись с противоречивыми сигналами? Наконец, не окажется ли он игрушкой в руках манипуляторов?

Ответов на такие вопросы просто нет.

Читайте также:

Нелепые дрыганья и слезы по убитым наемникам: что происходит с Макроном

Какую роль американцы приготовили Залужному и останется ли он жив?

За что правнучка Валерия Чкалова призывает бомбить Москву?

Кризис в Техасе: начало гражданской войны в США или просто тимбилдинг