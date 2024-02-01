Шеф Пентагона дал краткий ответ на вопрос об отставке Шеф Пентагона исключил возможность своей отставки в связи с болезнью

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шеф Пентагона Ллойд Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку. По словам министра обороны США, на его планы не повлиял скандал, связанный с госпитализацией, передает РИА Новости.

Нет, — кратко констатировал министр в ходе пресс-конференции.

Ллойд Остин вернулся к исполнению своих обязанностей 29 января. После месячного отсутствия на рабочем месте он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что его выздоровление не завершено полностью.

В конце прошлого года Ллойд Остин перенес операцию, связанную с лечением рака простаты. Уже в январе министр был вынужден вернуться в больничную палату из-за возникших осложнений. Ему диагностировали воспаление мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости.

В ходе первой рабочей встречи шеф Пентагона и генсек НАТО обсудили наращивание производства вооружений для восполнения собственных запасов и поставок Украине. Отдельно Остин и Столтенберг коснулись эскалации на Ближнем Востоке и выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих США на американской базе в Иордании.