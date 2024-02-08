«Дальше — больше»: врач объяснил беседу Байдена с умершим канцлером ФРГ Психиатр Шуров нашел признаки слабоумия Байдена из-за беседы с умершим канцлером

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Джо Байден

Разговор президента США Джо Байдена с умершим канцлером ФРГ Гельмутом Колем указывает на тяжелую степень деменции и развития слабоумия у американского лидера, заявил NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, одним из симптомов заболевание является конфабуляция, когда человек может присвоить историю из книги и считать ее частью своей жизни.

Второй момент — псевдореминисценция. Пустоты в памяти заделываются прошедшими событиями, но они перемещаются во времени. Как раз отсюда и история, что общался с умершим. Для Байдена смещение событий — классика. Это проблема развивающегося слабоумия на фоне разрушения памяти и того, что человек пытается из фрагментов, которые он помнит, конструировать реальность. Можно только посочувствовать. Дальше — больше, потому что память будет угасать семимильными шагами, — сказал Шуров.

Психиатр отметил, что из-за тяжелой степени деменции для Байдена характерны тотальная беспомощность, потерянность и испуг. Он напомнил, как американский лидер убегал от ростовой куклы рождественского зайца на лужайке Белого дома.

Все через наушник, все надо читать, даже читать у него не получается, заготовленные вопросы. Это спектакль, который нам пытаются показать, что он дееспособный, все время репетируют, где все подставные, кроме самого Байдена, который постоянно беспомощен, потерян, не туда уходит. Наверное, это было бы весело, если не было так грустно. И только один Трамп кричит, что король голый, убирайте его. Уже мочи смотреть на это нет, — добавил Шуров.

Ранее Байден второй раз за несколько дней перепутал имена лидеров Европы. Глава Белого дома заявил, что в 2021 году беседовал с канцлером Германии Гельмутом Колем, который на самом деле скончался семь лет назад. До этого Байден рассказал, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.