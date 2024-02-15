«Любое получается резонансным»: Песков об ажиотаже вокруг интервью Путина Песков: любое интервью Путина получается резонансным

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин во время интервью Такеру Карлсону

Все интервью президента России Владимира Путина являются резонансными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами, передает ТАСС. По его словам, интерес к подобным мероприятиям с участием российского лидера очевиден.

Очевидно, что любое интервью президента получается резонансным, любое, — заявил Песков, комментируя многомиллионные просмотры интервью Путина журналисту из США Такеру Карлсону.

Ранее Путин заявил, что не ему судить о содержательности своего интервью Карлсону. Российский лидер пояснил, что это право остается за читателями, зрителями и слушателями. Вместе с тем президент посчитал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные. Путин выразил благодарность Карлсону за посредничество в коммуникации, которая некоторое время назад была оборвана не по вине России.

Кроме того, российский лидер отметил, что не получил «полного удовольствия» от интервью, так как Карлсон лишил его возможности давать острые ответы на жесткие вопросы. Он пояснил, что вместо напряженной беседы журналист выбрал тактику терпеливого слушателя. Путин добавил, что Карлсон четко следовал своему плану и был внимателен, что делает его «опасным человеком».