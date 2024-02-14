Путин раскрыл, какая черта Карлсона лишила его удовольствия от интервью Путин: Карлсон не стал задавать острых вопросов с расчетом на острые ответы

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признался, что не получил «полного удовольствия» от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что тот лишил его возможности давать острые ответы на жесткие вопросы. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства пояснил, что вместо напряженной беседы Карлсон выбрал тактику терпеливого слушателя, передает пресс-служба Кремля.

Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. Но он шел жестко по своему плану, и он свой план исполнил, — добавил глава государства.

При этом Карлсон четко следовал своему плану, был внимателен, уточнил Путин. Это делает журналиста, по мнению российского лидера, «опасным человеком».

Однако президент счел хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные. Политик поблагодарил экс-телеведущего Карлсона как посредника в коммуникации, которая некоторое время назад прервалась не по вине России.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил огромный интерес американских избирателей к интервью Путина. По его мнению, жителям США требуются «реалистичные оценки» происходящего в мире и, в частности, в России.