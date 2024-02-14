Путин оценил реакцию западных лидеров на его интервью Карлсону Путина обрадовал факт просмотра западными лидерами его интервью Карлсону

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин счел хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные. Политик в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину поблагодарил экс-телеведущего Такера Карлсона как посредника в коммуникации, которая некоторое время назад прервалась, передает пресс-служба Кремля.

Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю. Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника. Так что то, что они смотрят, слушают — хорошо, — сказал Путин.

Ранее американцы высказали мнение по поводу интервью Путина. Американский журналист и телеведущий Джои Маннарино заявил, что в «любой день выберет Путина, а не Байдена», пояснив, что российский лидер всегда ставит интересы страны на первое место, в отличие от главы Белого дома. Пользователи Twitter (X) отметили, что Путин «исключительно хорошо информирован и патриотичен, он думает о том, что лучше для следующих поколений».

Евродепутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски в свою очередь назвал интервью «острым». А авторы паблика End Wokeness подчеркнули, что «Путин дал лекцию по сотням лет истории Восточной Европы на 28 с лишним минут без единой шпаргалки». Байден, по их словам, не представляет, что он ел на обед.