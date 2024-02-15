Путин оценил содержательность интервью Карлсону Путин заявил, что не ему оценивать содержательность интервью Карлсону

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что не ему судить о содержательности своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава государства пояснил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что это — право читателей, зрителей и слушателей, передает пресс-служба Кремля.

Насколько это было в конечном счете содержательно, не мне судить. Это зрители, слушатели и, может быть, читатели полученного материала — они должны сделать свой вывод, — сказал Путин.

Кроме того, президент счел хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные. Политик поблагодарил экс-телеведущего Карлсона как посредника в коммуникации, которая некоторое время назад прервалась не по вине России.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил огромный интерес американских избирателей к интервью Путина. По его мнению, жителям США требуются «реалистичные оценки» происходящего в мире и, в частности, в России.

При этом интервью Путина американскому журналисту вызвало восторг среди канадцев. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов рассказал, что это касается только простых жителей — власти страны предпочли интервью проигнорировать.