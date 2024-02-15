«Байден — наказание им»: Володин заявил, что американцы хотят себе Путина Володин заявил, что американцы хотят себе Путина в президенты

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Граждане США хотели бы видеть Владимира Путина своим президентом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, ролик с его выступлением опубликовал Telegram-канал «Дума.ТВ». По его словам, российский лидер за время нахождения у руля РФ доказал, что может решать самые тяжелые задачи.

Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин... А у них [президент Джо] Байден — наказание им, — подчеркнул Володин.

Поводом для заявления стало мнение американцев об интервью Путина журналисту из США Такеру Карлсону. Американский телеведущий Джои Маннарино заявил, что в «любой день выберет Путина, а не Байдена», пояснив, что российский лидер всегда ставит интересы страны на первое место, в отличие от Байдена. Кроме того, пользователи Twitter (X) отметили, что Путин «исключительно хорошо информирован и патриотичен», а также думает о том, что лучше для следующих поколений«.

Евродепутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски в свою очередь назвал интервью «острым». А авторы паблика End Wokeness подчеркнули, что «Путин дал лекцию по сотням лет истории Восточной Европы на 28 с лишним минут без единой шпаргалки». Байден же, по их словам, не представляет, что он ел на обед.