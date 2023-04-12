Раскрыт план Пентагона на случай смерти Путина NYT: секретные документы Пентагона содержат планы на случай смерти лидеров РФ и Украины

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Секретные документы Пентагона, которые ранее утекли в Сеть, содержат планы ведомства на гипотетическую смерть российского лидера Владимира Путина или главы Украины Владимира Зеленского, пишет The New York Times. По информации издания, документ описывает четыре сценария, в которых отмечается, что в случае смерти Путина конфликт на Украине затянется на еще больший срок. В газете добавили, что Пентагон также допускал российский ядерный удар по территории Украины.

Анализ, проведенный Разведывательным управлением Министерства обороны, описывает всего четыре сценария «дикой карты» и то, как они могут повлиять на ход конфликта на Украине. Гипотетические сценарии включают смерть президентов Путина и Зеленского, — сказано в публикации.

Журналисты подчеркнули, что в опубликованных документах нет предположений о вероятности одного из сценариев.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что утечка десятков американских секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ). В издании отметили, что эти документы являются частью рассылаемых Пентагоном закрытых докладов, к которым имеют доступ до 5 тысяч человек. По словам журналистов, они отправлялись в электронном виде на специально защищенные планшеты.