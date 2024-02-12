Чаша терпения высоких покровителей лопнула: Собчак лишилась иммунитета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

На НТВ собрали, похоже, все, чем «отличилась» в последние годы скандальная журналистка, и выдали в эфир в двух документальных программах: «Собчак. На личность» и «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». И в этот момент все подумали: «Кажется, чаша терпения наконец лопнула». Причем лопнула так высоко, что бессмысленно уже пытаться собирать осколки. Пока Ксения Собчак все же пытается это сделать, предъявляя претензии телеканалу НТВ, и даже готовит исковое заявление «о клевете и защите чести и достоинства».

Не надо обижаться

Однако дарованный ей когда-то иммунитет (дочь Анатолия Собчака), похоже, не может быть вечным. Это типичная ошибка зарвавшегося человека, когда особые возможности он принимает за вседозволенность. Сейчас она обижается, называя программы НТВ «отчаянной натяжкой совы на глобус в стиле „Экспресс-газеты“».

Все дело, конечно же, не в скандальной «голой» вечеринке. Хотя, скорее всего, она могла послужить катализатором отмен и запретов ряда одиозных персонажей, относящих себя к богеме. Высказывалось даже мнение, что на самом деле мероприятие в ночном клубе «Мутабор» — успешная операция спецслужб. Кому-то эта конспирологическая версия по душе, конечно. Лично я сомневаюсь.

Но что же тогда переполнило чашу терпения? Заметим, что Ксения Собчак не сильно поменяла свои манеры, жизненные приоритеты, образ оппозиционного журналиста. Но то, что прежде проходило, как говорится, «на грани фола», сегодня воспринимается в обществе по меньшей мере как угроза гражданской консолидации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Время пришло

Изменилось время, а Ксения этого не заметила. Возможно, и заметила, но понадеялась, что ей навечно выдана индульгенция на любые слова и поступки. Как не припомнить журналистке фразу, произнесенную сразу после «голой» вечеринки: «Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно».

Эти слова, которые тогда показались просто дикими, могли принадлежать человеку с поистине безграничным иммунитетом.

Она долго, очень долго не просто двигалась вразрез с общественным мнением, но даже плохо скрывала презрение к людям: «Мы живем во времена профанов и профанаций», — как-то заявила она, имея в виду молодежь, которая не повернута на карьере и не зациклена на деньгах. Не секрет ведь, что ее окружение после «Мутабора» больше всего скорбит об упавших гонорарах.

Не исключено, что без рекламных денег может остаться и Ксения Собчак. И вот еще почему это будет справедливо: надо с уважением относиться к человеку, который дает тебе свое высокое покровительство. Надо воспринимать это как дар, как аванс и никогда не пытаться извлечь из этого личную сомнительную выгоду.

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