ЕС использует опыт борьбы с COVID-19 для наращивания производства оружия Фон дер Ляйен: ЕС нарастит производство оружия на основе опыта борьбы с COVID-19

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия разрабатывает стратегию оборонной промышленности, основываясь на опыте консолидации средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин против COVID-19 и совместных закупок газа, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times. Ожидается, что план по усилению европейского ОПК будет обнародован в этом месяце.

У нас очень разобщенный оборонный рынок, и это необходимо изменить. <...> Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски. <...> Мы сделали это с вакцинами и газом, — сказала она.

Реализация плана по наращиванию европейского военно-промышленного комплекса требует его одобрения со стороны лидеров стран ЕС. Его разработка ведется перед лицом растущих угроз, якобы исходящих от России, пишет FT. При этом отмечается, что план по консолидации инвестиций может столкнуться с противодействием некоторых стран.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель привлек Украину к подготовке стратегии развития оборонной промышленности Евросоюза. По ее словам, это первый шаг, который в будущем приведет к интеграции Киева в оборонные программы ЕС.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался комментировать журналистам решение Евросоюза передать Украине миллион артиллерийских снарядов. Перед этим еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что ЕС поставит Киеву 1 млн боеприпасов к весне 2024 года.