Боррелю напомнили об амбициозном обещании Украине Боррель не стал комментировать обещание ЕС о миллионе снарядов для Украины

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Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не стал комментировать обещание передать Украине один миллион снарядов, пишет ТАСС. На соответствующий вопрос журналистов он выразил готовность ответить после неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза.

О цифрах я буду говорить только после встречи, — сказал он.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон сообщил, что Евросоюз обязался передать Украине один миллион снарядов к весне текущего года. Он выразил уверенность, что после этого в Европе будет произведено дополнительно еще до полутора миллионов боеприпасов.

Тем временем Киев в 2024 году ждет от Запада оружия, «которого еще не было». Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн». Он отметил, что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».

Перед этим Bloomberg предложило Киеву сосредоточиться на другой задаче, так как вернуть потерянные территории, по мнению авторов статьи, Украина не сможет. Вооруженные силы страны слишком истощены затяжными боями, а США медлят с оказанием военной помощи, поэтому главной задачей ВСУ должен стать уход в оборону и защита от ВС РФ на линии фронта и в небе, говорится в публикации.