ЕС привлек в свою оборонную программу граничащую с Россией страну Глава ЕК заявила о привлечении Украины к разработке оборонной стратегии ЕС

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Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия привлекла Украину к подготовке стратегии развития оборонной промышленности Евросоюза, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это первый шаг, который в будущем приведет к интеграции Киева в оборонные программы ЕС.

Мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о части нашей собственной оборонной индустрии. Поэтому мы привлекли Украину к разработке нашей стратегии по оборонной промышленности, — сказала она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался комментировать журналистам решение Евросоюза передать Украине миллион артиллерийских снарядов. Перед этим еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что ЕС поставит Киеву 1 млн боеприпасов к весне 2024 года.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна рассчитывает увеличить объемы производства военной техники и боеприпасов на своей территории. При этом глава государства попросил помощи у руководителей оборонных предприятий США, которым предложил войти в долю украинских производств.

Кроме того, Зеленский заявил о возможности создания общеевропейского оборонного хаба на Украине, указав, что Киев готов упростить бюрократические процедуры для реализации этого проекта.