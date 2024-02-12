Магнитные бури сегодня, 12 февраля: что завтра, кому может быть плохо

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 12 февраля, составляет 25%, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра возмущения магнитосферы?

Что известно о магнитных бурях 12 и 13 февраля

По информации ученых, сегодня на Земле с 12:00 и до 18:00 по московскому времени сила геомагнитных возмущений достигнет уровня Kp 3, что является слабой магнитной бурей.

Вероятность возникновения сильных геомагнитных ударов оценивается 25%, а за последние 24 часа мощных магнитных бурь зафиксировано не было.

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») предупредили, что сегодня на Солнце произошли две мощные вспышки продолжительностью 15 и 30 минут соответственно, что может привести к возмущению геомагнитного поля в высоких широтах.

«12 февраля в 06:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S13W25) зарегистрирована вспышка M6.5 продолжительностью 30 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. От вспышки ожидается вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов», — сообщили специалисты.

По данным сервиса my-calend, 13 февраля ожидается сильная магнитная буря на Земле.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 13 февраля. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — говорится в публикации портала.

Кто может почувствовать недомогание во время магнитных бурь

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, что периоды геомагнитных возмущений тяжелее всего переносят гипертоники и гипотоники. Здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю, советует медик.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — объяснила терапевт.

Также Тимощенко рекомендует отказаться от физических и умственных нагрузок, а также советует больше времени проводить на свежем воздухе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru заявил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил кардиолог.

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 12 февраля, ситуация с шоу «Маска»

Последние новости российского шоу-бизнеса 12 февраля: что интересного

Особый план против РФ. Что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Сырского?