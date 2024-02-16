Почему в России так подорожали продукты, как купить дешевле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росстат подвел итоги первого месяца 2024 года и назвал самые подорожавшие продукты. Яйца, цены на которые подскочили, в этот список не попали. Зато в него включили овощи и фрукты: огурцы и помидоры, картофель и морковь, виноград и бананы. NEWS.ru рассказывает, почему они дорожают и что будет с ценами на эти и другие продукты в ближайшие месяцы.

Насколько подорожали продукты в РФ

В январе цены на продукты питания в России выросли на 1,4% (по сравнению с декабрем 2023 года), а в годовом выражении (по сравнению с январем 2023 года) — на 8,8%, свидетельствуют данные Росстата.

В число самых подорожавших за месяц продуктов попали огурцы (+20,1%), капуста белокочанная (+15,2%), виноград (+13,6%), помидоры (+10,6%), морковь (+9,1%), свекла (+8,8%), картофель (+8%), лук (+7%), а также бананы (+5,7%) и чеснок (+5,6%).

Для сравнения, в январе 2023-го лидеры по росту цен были те же, за одним исключением — вместо бананов в топ-10 тогда попали груши.

Куриных яиц, которые сильнее всего подорожали за прошлый год, в этом списке не оказалось. Напротив, они попали в лидеры по снижению цен. Из продуктов больше всего подешевели апельсины (-5,3%), лимоны (-3,4%), куры охлажденные и мороженые (-2,5%), яйца (-1,8%), гречневая крупа (-1,1%), свинина (-0,7%), куриные окорочка (-0,6%), а также сахар, пшено и красная икра (-0,5%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О чем свидетельствуют альтернативные данные

Между тем в компании «Эвотор» NEWS.ru рассказали, что средние цены на продукты в январе увеличились на 1%, но яйца не подешевели, а подорожали, причем куда заметнее среднего уровня — на 5%. Также лидерами, согласно данным фирмы, стали пресервы из рыбы и морепродуктов (+6%), сметана (+5%), плиточный шоколад и сливки (+3%). На 2% выросли средние цены на сосиски, сливочное масло, шоколадные конфеты, фрукты и орехи в глазури, мясные полуфабрикаты, специи и приправы, крупы.

Молоко, шоколадные батончики, карамель, мармелад, пшеничная мука, растительное масло, чай, какао, растворимый кофе, рис, макароны, консервированные овощи, молочные десерты, детские напитки, вода, лимонад и газировка подорожали на 1%, отметили в компании.

Среди подешевевших продуктов оказались соки и нектары (-3%), пельмени, детское пюре, выпечка (-2%), сахар, майонез, сыр, йогурты, курица, зефир, молотый кофе, консервированные готовые блюда и хлопья (-1%).

Почему конкретные продукты подорожали в январе

Ничего удивительного в росте цен на овощи нет, считает генеральный директор экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, это связано с сезоном: в холодное время года их производство снижается, поэтому предложений на рынке становится меньше. «Огурцы в январе всегда реализуются по высокой стоимости. В марте они начнут дешеветь, помидоры — во второй половине мая», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Не стоит забывать, что эта зима необычно снежная, холодная и пасмурная, а это увеличивает себестоимость тепличных овощей, к тому же импорт из Турции, Азербайджана и Узбекистана не очень велик, добавляет доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

По мнению Плугова, многие продукты из первой десятки по росту цен являются «второстепенными товарами, которые на потребительской корзине не отражаются». К примеру, 15-процентный рост цен на капусту означает ее подорожание с начала года всего на несколько рублей, соглашается с ним Лебединская.

С бананами ситуация немного другая, так как эти фрукты — импортируемый продукт. Поэтому на уровень и динамику цен влияют как затраты на логистику (именно на нее списывали основной рост стоимости в прошлом году), так и пошлины и курс доллара.

В отличие от овощей, бананы, скорее всего, дешеветь не станут. В том числе по причине осложнения отношений с Эквадором (история с бананами скорее политическая, чем экономическая. — NEWS.ru), который до сих пор являлся основным поставщиком бананов для России. Но Россельхознадзор начал находить в них многоядную муху — горбатку, поэтому поставки этих фруктов в РФ могут существенно сократиться. По мнению экскретов, в ближайшей перспективе бананы подорожают еще на 20–30%.

«Понятно, что ожидаемый дефицит может вызвать рост цен на продукт. Однако для россиян бананы — это не жизненно важный продукт, и при дальнейшем росте цен потребители безболезненно перейдут на другие фрукты», — говорит Лебединская.

Она напомнила, что уже решается вопрос с ввозом бананов от альтернативных поставщиков. По словам эксперта, на полках некоторых магазинов уже можно увидеть эти фрукты из Индии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О подорожании каких продуктов было известно заранее

В декабре «Коммерсант» сообщал о планах целого ряда производителей повысить с января 2024 года на 5–20% отпускные цены на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий. Компании аргументировали это ростом курса валют, что влияет на затраты на импортное сырье, и подорожанием более чем на треть услуг на перевозку внутри страны.

В случае с кофе добавилась неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках. Так, из-за засухи в Бразилии — одного из крупных на мировом рынке поставщиков кофе — стоимость фьючерсов, например, на робусту выросла в 2023 году на 42%, сообщал Reuters. Аналогичная ситуация с рисом. Из-за неурожая в этом году Индия и Таиланд закрыли его экспорт, а РФ импортирует до 30–50% этой культуры.

Какие продукты подорожали больше всего в 2023 году

Сильнее всего в 2023 году подорожали яйца. Согласно данным Росстата, «яичная» инфляция составила 61,35% (декабрь 2023-го к декабрю 2022-го). Средняя по стране потребительская цена десятка выросла с 81,7 до 132,45 рубля. Только в ноябре они подорожали на 15,1%, а в декабре — еще на 18,2%.

В лидерах по росту цен по итогам года также оказались помидоры (+51,1%), груши (+48,3%), виноград (+48,2%) и бананы (+46,9%). По итогам ноября последние лидировали по этому показателю, а затем уступили первенство яйцам.

6 из 10 наиболее подорожавших за год товаров и услуг — это фрукты и овощи. Менее ощутимо подорожали апельсины — на треть (+33,99%). Годовой рост цен на них был выше, чем на остальные фрукты.

Для сравнения, годовая инфляция в 2023 году составила 7,42%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем тогда объясняли повышение цен

Рост стоимости фруктов тогда объяснялся падением курса рубля: валютный скачок стал причиной роста закупочной цены от поставщиков (стран-экспортеров) и одновременно привел к подорожанию логистики. В случае с яйцами на цены повлияли другие факторы.

Президент Владимир Путин связывал повышение цен на этот товар с ростом спроса. Аналогичную точку зрения озвучивала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперты говорили о совокупности факторов: сокращении реального объема производства, увеличении себестоимости производства яйца и сезонном росте спроса.

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